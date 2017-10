Beneficia a discapacitados operativo de Tránsito en Matamoros

A partir de los operativos aplicados de llevarse con grúa los vehículos y aplicar multas, la gente es ahora más conscientes de los espacios que ocupan, asevero el director operativo de Tránsito, Pedro Luis Botello Salinas

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 12 de Octubre del 2017 a las 15:53

Los operativos implementados para que se respeten los lugares de discapacitados han arrojado excelentes resultados, asevero el director operativo de Tránsito en Matamoros, Pedro Luis Botello Salinas

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- Los operativos implementados para que se respeten los lugares de discapacitados han arrojado excelentes resultados, asevero el director operativo de Tránsito en Matamoros, Pedro Luis Botello Salinas.



Explicó que ha disminuido la ocupación de cajones de parte de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero que por abuso o porque se les hacía fácil estacionaban ahí sus unidades motrices.



Sin embargo a partir de los operativos aplicados de llevarse con grúa estos autos, mismos que se hacen acreedores a multas, los automovilistas son ahora más conscientes de los espacios que ocupan.



Botello Salinas indicó que solo algunos han hecho caso omiso, pero se sigue procediendo contra quienes ocupan los espacios para discapacitados en la vía pública y centros comerciales.



Consideró que el haberles pegado en el bolsillo a través de las multas es donde más duele y se aprende, "a base de golpes es como se aprende y en este caso el golpe fue al bolsillo, pero sirvió para que hicieran conciencia de que esos lugares son exclusivos de las personas que lo requieren y son para ellos", enfatizó.



Advirtió que todos merecemos respeto y es justo lo que hacen con estos operativos, hacer respetar los espacios para personas con alguna discapacidad; comenzaron con los alrededores de la plaza principal, se continuará con todo el centro, así como en los centros comerciales en donde ya se procede.



Invitó a las personas que tengan alguna discapacidad y que no tengan su tarjetón a que pasen a las oficinas del Centro de Rehabilitación Integral a hacer su trámite.



En caso que en ese momento no tengan tarjetones, se les otorgará un documento que avale que realmente cuentan con una discapacidad, al que deberán sacarle una copia para que los agentes viales puedan ver que pueden estar estacionados en determinados lugares.



oal