FGCV y las maquilas amenazadas

Por: Jorge Lera Mejía El Día Miercoles 11 de Octubre del 2017 a las 22:11

Los objetivos manifiestos de Donald Trump, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y largamente publicados por Estados Unidos, apuntan directamente contra el sector automotriz y las empresas maquilador oras fronterizas incluidas las 390 IME de Tamaulipas.

Existe el riesgo de que les limiten la cantidad de insumos provenientes de países que no son de México, Estados Unidos o Canadá, lo que afectaría sus costos.

Las modificaciones marcadas por Estados Unidos, las de mayor impacto son la de modificar la reglas de origen, en las que se establece la cantidad de contenido local que debe tener un producto para considerarse TLCAN, lo que le permite fluir a través de los tres países miembros sin pagar impuestos.

Actualmente las 390 maquiladoras instaladas en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Frontera Chica y en Victoria, usan insumos que vienen de otros países y que engrosan el déficit comercial entre México y Estados Unidos.

Para citar un ejemplo clásico de la industria automotriz, un auto que tenga un 20 por ciento de insumos mexicanos, 50 por ciento de Estados Unidos y el otro 30 por ciento de otros países se arma en México, es considerado TLCAN y fluye a través de las fronteras bajo esas normas, con cero aranceles de importación y exportación.

Al cambiar las reglas de origen, el auto podría ya no ser tomado en cuenta como TLCAN y entonces tendría que pagar un impuesto de importación, que para Estados Unidos es de alrededor de 3 por ciento.

Si las reglas cambian las empresas tendrán que hacer sus ajustes de costos o encontrar otras formas de compensar el incremento, como cargarlo a los consumidores.

Para el presidente republicano, el TLCAN ha exportado puestos de trabajo estadounidenses al sur de la frontera, donde un manufacturero gana un promedio de 2.3 dólares por hora, según la web Trading Economics. En cambio el salario mínimo profesional por hora en EUA, rebasa los 23 dólares, por lo que las maquiladoras e industrias automotrices siguen insistiendo en operar en México por los bajos costos de salarios.

Según cifras de la Secretaría de Economía federal, la Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en el país en el primer trimestre de 2017 fue de 7 mil 946 millones de dólares, de los cuales la Ciudad de México representa el 20 por ciento, el Estado de México el 9, Nuevo León el 7, Baja California el 6 y Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, así como Tamaulipas el 5 por ciento cada uno.

De acuerdo a datos publicados por Olliver Torres, el 19 de julio de 2017, (...) En Tamaulipas al menos 320 mil de los 637 mil empleos formales dependen del TLCAN y la entidad anualmente genera el ocho por ciento del total de las exportaciones mexicanas y es Estados Unidos el que compra el 90 por ciento de las manufacturas y productos agropecuarios, tamaulipecos.

Las tres zonas metropolitanas fronterizas tienen el mayor porcentaje de su economía totalmente vinculado a la industria maquiladora y manufacturera de exportación, al transporte de mercancías y a los servicios aduanales y de comercio exterior.

La propuesta de Estados Unidos tiene como premisas: Reducir el déficit de bienes con los países del TLCAN, acceso recíproco al mercado libre de derechos para industriales, resolver las barreras injustificadas que bloquean la exportación de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos.

Además, evitar la evasión de los aranceles y combatir delitos aduaneros; garantizar derechos consistentes con la práctica jurídica para los Estados Unidos; erradicar trabajos forzosos e infantil; promover reformas continuas de apertura al mercado de la energía.

También prohibir la discriminación contra proveedores de servicios extranjeros; promover la oferta competitiva de servicios de telecomunicaciones y el libre flujos de datos transfronterizos en servicios financieros.

Algunos de estos puntos de no renegociarse con cuidado podrían dañar decisivamente las importaciones de bienes o de productos agropecuarios de Tamaulipas, como el quitar las barreras arancelarias a alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos, debido a que en el vecino país además de no pagar el agua, tiene reembolsos anuales netos de sus impuestos.

Otros como la apertura en el mercado de energía podrían traer fuertes inversiones a Tamaulipas, considerado además de uno de los lugares con mayor potencial para el gas de esquisto y el petróleo en aguas profundas, uno de los puntos más rentables para generar electricidad con turbinas eólicas.

Otros como la discriminación contra proveedores de servicios extranjeros, podrían golpear rudamente al comercio en Tamaulipas, acostumbrado a competir en un mercado donde hay pocos jugadores e igualmente a las industrias de la construcción y proveedurías de medicinas, materiales de construcción y transporte.

El peor de los escenarios para Tamaulipas sería la abrogación del TLCAN, actuar bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) pues el cambio en el tipo de exportaciones, clientes y rutas haría que ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, tuvieran que declararse como zonas de desastre económico.

En los últimos cinco años según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) las exportaciones de mercancías producidas en la entidad han promediado unos 25 mil millones de dólares, de los 349 mil millones de dólares que promedian en total las exportaciones mexicanas.

Por las fronteras de Tamaulipas salen y entran más de 250 mil millones de dólares en exportaciones e importaciones que realiza México, lo que para municipios como Nuevo Laredo se convierte en su principal fuente de aportaciones con un promedio de hasta mil 800 millones de pesos por año.

En Tamaulipas se ubica el 6.6 por ciento de los establecimientos manufactureros de exportación, el 8.4 por ciento de la planta laboral y exporta casi el ocho por ciento del total de los productos vendidos en el comercio exterior.

Entre los empleos formales en Tamaulipas, la industria maquiladora y manufacturera de exportación (IMMEX) genera 214 mil directos de ellos, mientras que transporte, almacenamiento, servicios aduanales y otros que requiere el comercio exterior como seguros y fianzas, generan otras 90 mil plazas laborales ligadas al comercio exterior.

El 47 por ciento de los empleos formales que genera la entidad y un número no determinado de empleos informales, especialmente en el campo, están vinculados a las posibilidades de exportar las manufacturas o los productos agropecuarios.

El promedio salario de los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas es de 273 pesos diarios, ese mismo promedio entre trabajadores y empleados de todos los niveles en la IMMEX es de 350 pesos diarios, es decir, más de un 28 por ciento.

El promedio salarios entre los empleados del transporte, almacenamiento, carga y descarga, servicios aduanales, es de 327 pesos diarios, esto es, 18 por ciento más que el promedio estatal, y habría que tomar en cuenta que esos promedios salariales empujan hacia arriba el promedio.

En Reynosa solamente en los primeros cuatro meses del año, la IMMEX ha pagado dos mil 780 millones de pesos en remuneraciones, en Matamoros se han pagado mil 325 millones, en Nuevo Laredo 839 millones de pesos y en los municipios restantes donde hay establecimientos con programa de manufacturas de exportación 407 millones de pesos.

Solamente las manufacturas generaron cuatro mil 351 millones de pesos de salarios y más de 132 millones de impuesto sobre nómina para el Gobierno del Estado (...) Fin de cita. https://nuevolaredo.tv/cambios-al-tlc-amenaza-seria-para-tamaulipas/

Estos informes y estimaciones nos deben de poner en guardia, se renegocie o no, se cancele o se deje como está ahora el TLCAN, para que Tamaulipas y México no dependa como hasta ahora de dicho convenio trilateral. Por ello he venido insistiendo que el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca tiene ante sí la oportunidad de volver a revalidar e impulsar el motor de la economía interna, el mercado interior tamaulipeco, así como fortalecer la microeconomía contra la macro.

Apoyar con todo y sin cortapisas las pequeñas y medianas empresas locales, las agroindustrias y empresas agropecuarias, los servicios generales y turísticos, y el comercio mayoreo y medio mayoreo. Sin descuidar las empresas de infraestructura como las de energías nuevas y las Petroquímicas.

Aquí está la oportunidad de crecimiento y sustentabilidad del futuro de Tamaulipas. Sin descuidar las actuales maquiladoras pero impulsar las pymes y que estas se eslabonen con aquellas en verdaderas cadenas de proveeduría y subcontratación. Así superaremos las amenazas de Donald Trump...