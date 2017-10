Capturan veladores hasta ocho delincuentes al mes en Madero

Las colonias donde más trabajo se registra son la Benito Juárez y Vicente Guerrero, muy cerca de la zona centro, señaló el líder de la unión de veladores, Sotero Puente

Las colonias donde más trabajo se registra son la Benito Juárez y Vicente Guerrero, muy cerca de la zona centro, señaló el líder de la unión de veladores, Sotero Puente

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La unión de veladores logra capturar hasta ocho ladrones al mes en diferentes colonias de Ciudad Madero, mismos a los que les localizan desde cadenas hasta navajas, aseveró el dirigente del grupo, Sotero Puente.



El líder del grupo conformado por 80 personas, señaló que las colonias donde más trabajo tienen son la Benito Juárez y Vicente Guerrero, muy cerca de la zona centro.



“Nos hemos encontrado asaltantes con navajas, cuchillos o algo para golpear a su víctima, pero no con arma de fuego”, detalló.



Comentó que para evitar ser víctimas de una agresión, están trabajando en grupos de tres, además de tener una comunicación directa vía radio.



"No se han registrado agresiones, solo amenazas al momento de la detención y ponerlos a disposición de la Policía”, dijo.



En el tema de la coordinación con la Policía Estatal Acreditable, detalló qué hay una buena relación, y al momento de retener a un presunto ladrón, en cuestión de minutos llegan los uniformados.



Sotero Puente, también manifestó que en el 20 por ciento de las colonias de Ciudad Madero, es imposible otorgar el servicio de vigilancia debido a que los accesos no están en buenas condiciones.



Por ejemplo en colonias de la zona norte como Adriana González, Candelario Garza y Revolución Verde.







