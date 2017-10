Pide alcalde de Madero negar trabajo a foráneos y extranjeros

La idea es que entre iniciativa privada, autoridades, sindicatos y trabajadores defendamos las fuentes de empleo de los maderenses, dijo el alcalde Andrés Zorrilla Moreno

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Miercoles 11 de Octubre del 2017 a las 15:48

El alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, pidió negar oportunidades laborales a obreros foráneos y extranjeros, en trabajos de ningún tipo que se vayan a llevar acabo en el Municipio que gobierna

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, pidió negar oportunidades laborales a obreros foráneos y extranjeros, en trabajos de ningún tipo que se vayan a llevar acabo en el Municipio que gobierna.



"Por ningún motivo traigan trabajadores ni de otra región, ni de otra ciudad y mucho menos jamás permitir que vengan trabajadores de otros países", declaró el edil durante la firma de convenio con la Confederación de Trabajadores de México (CTM).



En una postura no negociable, subrayó que no se puede permitir que personas que no sean maderenses, participen en los trabajos de mantenimiento de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex).



"Por eso nuestra postura no negociable de exigirle a Petróleos Mexicanos que todo lo que tenga que ver con la inversión para efectos del trabajo de mantenimiento de lo que se está dando a las empresas locales y a los trabajadores organizados de nuestra región de Ciudad Madero", comentó.



El mismo llamado, dijo, es para aquellas compañías que van a trabajar en diferentes proyectos de obra.



"Las obras que se efectúan por un lado a nivel Municipal, ese es el compromiso también para las obras que a través de nosotros van a efectuar contratistas de la iniciativa privada, por eso la importante presencia de la CMIC", explicó.



"La idea es que entre iniciativa privada, autoridades, sindicatos y trabajadores defendamos las fuentes de empleo de los maderenses, sin lugar a dudas estemos al frente de ustedes como nos corresponde estar, como autoridades, gestionando, defendiendo que a quienes se contrate sea a nuestra gente", agregó.



"Que contraten la mano de obra de los maderenses, que tomen a los trabajadores y por ningún motivo traigan trabajadores ni de otra región, ni de otra ciudad y mucho menos jamás permitir que vengan trabajadores de otros países a llevarse además los recursos y la derrama económica que le pertenece a nuestra gente", finalizó.







Bamp