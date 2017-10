Director de ITEA "heredó" alcaldía de Ciudad Mier a su hijo

Para que no se sintieran tristes dejé a mi hijo de alcalde, le heredé el pueblo, dijo el director del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos Roberto González

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Miercoles 11 de Octubre del 2017 a las 11:04

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El director del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA) y ex alcalde panista de Ciudad Mier, Roberto González, señaló que "heredó" el pueblo a su hijo Roberto Gustavo González Hinojosa, actual alcalde de dicho municipio.



El papá de "Betito" expresó lo anterior durante la firma de convenio del ITEA con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, donde estuvo el alcalde Andrés Zorrilla Moreno, regidores, funcionarios de primer nivel y trabajadores municipales.



Al hacer uso de la voz el funcionario estatal declaró, “quiero decirles porque estoy bien orgulloso de mi pueblo, de Ciudad Mier, Tamaulipas, el trienio pasado fui alcalde de mi pueblo y para no dejarlo triste dejé a mi hijo de alcalde, dije, bueno te voy a heredar algo y le heredé el pueblo”.



El comentario provocó risas, aplausos, así como la sorpresa de los asistentes y agregó que “me decían que la Presidencia no es herencia, yo sé que no es herencia pero la gente fue a votar por él, tuvo una oportunidad como cualquier ciudadano y quien más que yo para apoyarlo, verdad”.



"No es que me esté echando el caldo al pecho pero hicimos un gran trabajo, es difícil dejar a alguien del mismo partido, de Acción Nacional y más difícil dejar a tu hijo por el mismo partido”, comentó.



De manera orgullosa, hizo énfasis que en tres años hizo lo que juntos realizaron cinco alcaldes antes que él, incluso presumió que en su administración se elevó al grado de heroico el 7 de septiembre del año 2016, siendo el cuarto municipio en Tamaulipas con esta denominación.



"Vayan a mi pueblo, es mágico, hay una fábrica de botas, las más bonitas del noreste de México, la verdad que sí, muy rica gastronomía, es un pueblo mágico, antiguo y bonito”, manifestó Roberto González.



Y para finalizar remató que "si encuentran más de 30 baches se los pago a mil pesos cada uno”.