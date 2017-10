Proyecto “prianista” en Tampico

Por: Ana Luisa García El Día Martes 10 de Octubre del 2017 a las 22:20

1.- El nuevo capítulo que Eduardo Hernández Chavarría empieza a escribir en su historia política a partir de su renuncia al PRI, es similar al protagonizado por Magdalena Peraza Guerra en 2010 y que se coronó con el triunfo en las urnas. Tiene muchas coincidencias, al igual que la maestra tendrá en un principio la reticencia de una de las alas del sector azul, pero finalmente logrará aglutinar una corriente “prianista” que le puede dar un final idéntico, gobernar con un grupo híbrido.

Hernández Chavarría fue diputado local durante el segundo trienio de Egidio Torre y aspiró a la candidatura a la Presidencia Municipal Jaiba, hizo intensa promoción, tuvo acercamiento permanente con los sectores populares desde su posición legislativa, pero los afectos del entonces gobernador estuvieron con Francisco Bolado Laurents un victorense arraigado en el puerto, que no fue favorecido finalmente dado lo difícil del terreno electoral.

El tampiqueño en cuestión, también fue expresidente de la Fundación Colosio a nivel estatal y aunque logró “codearse” en los círculos del centro, eso no fue suficiente para favorecerlo con la candidatura que buscó.

Hoy tiene la simpatía de una parte del ala azul, pero hay otros que se opondrán como lo hicieron con la maestra Magda, quien llegó con el “dedazo” cupular, fue una candidatura acordada en otros niveles y los panistas tampiqueños no tuvieron otra que aceptarla.

Incluso fue necesaria la intervención del líder moral Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere (primer alcalde panista en Tampico), quien promovió una recopilación de firmas de los más connotados panistas, la cual se publicó en los diarios de Tampico y de esa manera se legitimó la candidatura de Peraza Guerra y los opositores se disciplinaron.

Con Lalo Hernández Chavarría puede ocurrir lo mismo. Al igual que Magda tiene pueblo, algo muy necesario en estos tiempos, y de lograr el apoyo del nivel superior, sumará a dos bandos, uno azul y otro tricolor.

Si como se percibe, el Comité Directivo Estatal es “egidista” las posibilidades de Hernández Chavarría en el PRI eran nulas. Por eso buscó otro camino donde tiene más probabilidades. En fin, la suerte está echada.

El último comentario respecto a este tema es referente a la renuncia de Hernández Chavarría dirigida a Sergio Guajardo Maldonado, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y con atención a Roberto González Barba, en su calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, la cual fue recibida a las 11:03 horas de este martes 10 de octubre.

En el documento se trasluce que hay prisa por causar baja, lo solicita respetuosamente, pero a la brevedad por convenir a sus intereses y pide “se notifique de manera inmediata al Instituto Nacional Electoral”, esto con el propósito de ser eliminado del registro de miembros afiliados al PRI.

Algo le aguarda al susodicho cuando tiene prisa.

2.- Oscar Almaraz Smer fue a tocar puertas a la Cd. de México a defender proyectos ejecutivos en un momento clave, cuando en la Cámara de Diputados se realizan ajustes y reorientación del proyecto de presupuesto de 2018 y sobre todo a resguardar lo que ya se tiene aprobado y en marcha para concluir el año en curso.

Pero también el alcalde victorense busca en la inmensidad de programas federales más recursos para ser aterrizados en esta capital. Existen presupuestos perfilados para causas y proyectos precisos, los gobernantes que tengan más visión y capacidad de gestión podrán acceder a ellos y Oscar está empeñado en traer más inversiones que garanticen el desarrollo urbano de la ciudad, al propio tiempo que gerente empleo e inyecten recursos a la economía.

Y en esas está. Con ese motivo sostuvo comunicación con los diputados federales y el coordinador de la bancada Tricolor, Edgardo Melhem Salinas; también con Baltazar Hinojosa, presidente de la Comisión de Infraestructura; y con otros legisladores como Paloma Guillén, Montserrat Arcos y Pedro Luis Coronado, todos cuentan a la hora de unir voluntades en un sólo propósito, en este caso a favor del municipio victorense.

3.- En la reciente visita de Andrés Manuel López Obrador a Tamaulipas dejó claro que no serán sus amigos los candidatos de MORENA, sino aquellos que mediante encuesta se confirmen como personas conocidas, honestas, cercanas a la gente. La pregunta clave aplicada es, si ese personaje <les gustaría tenerlo como candidato>.

En tales circunstancias el Peje dio a conocer en Soto la Marina que por el filtro ciudadano de consulta pasarán Felipe Garza Narváez, Américo Villarreal Anaya, José Ramón Gómez Leal JR, Enrique Torres Mendoza y Jaime Moreno.

La designación a la que se harán acreedores no es directamente la candidatura, sino coordinadores de MORENA, un puesto operativo donde habrá de demostrar el capital que el elegido por encuesta tiene para lograr posicionar a ese partido en el ánimo de las mayorías.

Cada uno de los mencionados tienen atributos diferentes, Garza Narváez acumula experiencia en la operatividad política, cuenta con contactos a lo largo y ancho del mapa tamaulipecos, que son fundamentales en esa tarea, es el de mayor conocimiento del terreno electoral de la entidad.

Américo Villarreal le puede ayudar el homónimo de su padre el exgobernador, pero no ha estado nunca en la arena política, si bien tendrá amigos de su progenitor que le pueden ayudar. Mientras que el famoso JR su look y juventud lo hace un magnífico candidato en Reynosa y zona de influencia, pero fuera de eso no garantiza resultados más allá de esa zona geográfica.

También están anotados, Enrique Torres Mendoza, presidente de MORENA, conocido entre los seguidores y simpatizantes de ese partido; también Jaime Moreno, todos se inscribieron por iniciativa propia.

A nuestro ver, López Obrador elegirá el que mejor convenga a sus intereses, eso quiere decir resultados electorales y en eso la ventaja la tiene Garza Narváez. La encuesta es un procedimiento que se hace a la medida y consideración de quien la financia y en este caso AMLO tendrá en este recurso una herramienta para barnizar de democracia su decisión.