Mandan “a la cola” al Jaibo de corazón

Por: Ángel A. Guerra El Día Martes 10 de Octubre del 2017 a las 20:02

¡Ah, p’a suertita!:

El ex diputado EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, a quien el ex gobernador EGIDIO TORRE mantuvo “a raya” en su intención de ser candidato del PRI a la presidencia municipal de Tampico, se topó con otra “aduana” al brincarse del PRI al PAN: la ex candidata azul a la alcaldía porteña, TERE SOSA GARZA, lo conminó a serenarse y esperar los tiempos electorales.

Y vaya que ‘LALO’ la trae ‘chueca’, pues durante el 2016 luchó con denuedo por la candidatura tricolor a la presidencia municipal, y cuando ya casi la tenía en el bolsillo, ¡zaz!, se la tumbó MAGDALENA PERAZA.

Incluso, tirios y troyanos reprobaron que ‘LALO’ tuviera el mal gusto de colgarse ¡hasta del cumpleaños! de la propia MAGDA para llevar agua a su molino, pues mientras la Maestra deleitaba a sus fans con la melodía de su predilección -‘Aquí no hay novedad’-, el ex diputado recorría una por una las mesas del cumpleaños para ‘posicionarse’ ante los fans de la Maestra.

Pero ya de antes, los priistas porteños encabezados por su presidente de entonces, SERGIO VILLARREAL BRICTSON, habían conminado reiteradamente al “Jaibo de corazón” a calmar sus ansias de novillero y esperar los tiempos.

Pero “LALO” no lo vio, ni lo oyó.

Tanto así, que hasta su añeja relación institucional con el ex presidente municipal GUSTAVO TORRES SALINAS, se enfrió.

Por esos tiempos, en Tampico todo mundo sabía que cualquiera podía ser el candidato del PRI a la presidencia municipal.

… ¡Hasta ‘PANCHO’ BOLADO!

Menos ‘LALO’.

Todavía ignoramos el por qué EGIDIO no lo ‘pasaba’, y por qué el PRI cedió la candidatura a MAGDALENA, y no a ‘PANCHO’ BOLADO, que era el gallo del ex gobernador.

Por eso ahora que ‘LALO’ se brinca del PRI al PAN, no deja de ser jocoso que incluso allí le surjan trabas a su proyecto.

Pero TERE SOSA tiene razón, por supuesto.

Si ‘LALO’ militó toda una vida en el PRI, en cuyo organigrama alcanzó la presidencia de la muy respetable y ‘grilla’ Fundación Colosio, nos parece una temeridad que así nada más de rompe y rasga llegue al PAN y pretenda ser postulado a presidente municipal.

¿Pues de qué méritos goza?

Por cierto, parece un hecho que ‘LALO’ HERNÁNDEZ CHAVARRÍA renunció al PRI porque sabe que la influencia de EGIDIO sobre SERGIO GUAJARDO, le cierra las puertas a él en sus aspiraciones por escalar cargos de elección popular, lo que aparentemente No-Sucederá-Con-Otros ‘cuadros’ que la jugaron en el 2016 a sabiendas de que sus municipios habían sido negociados, como pueden ser los casos de Reynosa y Altamira, con ‘NETO’ ROBINSON y GRISELDA CARRILLO, ‘egidistas’ que siguen correteando la liebre todavía en el 2017, con miras al 2018.

Pero, ¿pleito, pleito?, ¡el de MARGARITA ZAVALA y RICARDO ANAYA!

Con el añadido de JOSÉ LUIS LUEGUE TAMARGO, quien “al terciar” a favor de la Sra. De CALDERÓN se aventó la ‘puntada’ de comparar al presidente nacional del PAN, con el ‘dueño’ de MORENA.

“RICARDO ANAYA es el LÓPEZ OBRADOR del PAN”, expresó LUEGUE, en un símil de antología que seguramente irá a las páginas de oro de la historia de Acción Nacional.

LUEGUE TAMARGO denunció que ANAYA lo bloqueó en su aspiración de contender como candidato del PAN a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, como lo hizo con MARGARITA antes de renunciar a su militancia.

Nosotros coincidimos en que RICARDO ANAYA no calculó bien el efecto contraproducente que le provocaría la renuncia de MARGARITA, pues al irse del PAN, MARGARITA le abrió “boquete”.

Ahora bien: Si, como dijo el propio ANAYA, estos son tiempos de definición, ¿por dónde se definirá el panismo tamaulipeco?

Aunque el propio ANAYA declaró que el 99 por ciento de la militancia azul que apoyaba a MARGARITA, se quedó en el PAN, la realidad es que quizá se quede en el partido, pero parece un hecho que operarán a favor de MARGARITA el 2018.

Y eso lo prueba el hecho de que ‘activos’ importantísimos en la toma de decisiones del panismo nacional, como ROBERTO GIL ZUARTH, JAVIER LOZANO, SALVADOR VEGA y ERNESTO CORDERO ARROYO, por citar algunos, se definieron a favor de la esposa de CALDERÓN, Pero-No-Han-Renunciado al Partido Acción Nacional.

Si GIL ZUARTH se definió por aquél lado, es un hecho que los azules maguacateros seguirán sus pasos, pues GIL es el ideólogo de los azules tamaulipecos.

Pero, si en ese escenario de re definiciones RICARDO ANAYA decide el 2018 las candidaturas del PAN a diputados federales y senadores, ¿cómo le irá a Tamaulipas, si ANAYA percibe que Tamaulipas ‘se le volteó’?

Además, si el PRI -léase PEÑA NIETO-, se pronunciara por el Secretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE para el relevo presidencial, es un hecho que los azules jugarían con 2 “cartas”: el candidato propio, que pudiera ser ANAYA, y su Plan B, el Secretario que jugaría por el PRI, y que tiene el antecedente calderonista.

Esté atento, porque las mejores ‘jugadas’ están por suceder.

SALPICA AL PRI

Desde otra perspectiva, deje decirle que al trascender una segunda lista de implicados en el caso de ‘GEÑO’, seguramente SERGIO GUAJARDO abandonará el tono jocoso que utilizó para afirmar que ignora si la acción legal impactará al PRI en las elecciones del 2018, pues el citatorio a los ‘priistas distinguidos’ para dar el cerrojazo a la averiguación, causará merma en los votos que tradicionalmente capta el Revolucionario Institucional.

Sobre todo en los municipios de la zona conurbada del sur tamaulipeco, donde harían falta esas 1,600 hectáreas escamoteadas para cumplir los proyectos de la zona industrial altamirense.

Dentro de 24 horas, el Juez de la causa deberá fallar en relación al expediente, y analistas que siguen el proceso creen que, chueco o derecho, el auto será de formal prisión, pues cualquiera que sea la decisión del Juez, tendrá impacto en los comicios del 2018.

Es decir, si ‘GEÑO’ sale, la decisión afectará a los candidatos del PAN en la elección del 1º de julio del 2018; pero, si el ex gobernador se queda en prisión, será un avance para los candidatos del PAN en las elecciones que vienen.

Por supuesto que este espacio no abona a la ‘politización’ del tema, pero es un hecho que cualquiera que sea el fallo del Juez, influirá en los comicios que vienen.

Pero, de otro lado y como se lo anticipamos aquí nosotros, la mención de la diputada MERCEDES DEL CARMEN ‘Paloma’ GUILLÉN VICENTE, provocaría un ¡ahhh! de expectación.

Espérese un poco más y quizá se quede con los ojos cuadrados cuando le llegue el turno al operador financiero.

Malas lenguas que no faltan, afirmen también que hay 3 ex alcaldes tamaulipecos en la lista de listas: OSCAR LUEBBERT, PEPE ELÍAS LEAL y EVERARDO VILLARREAL.

Por una extraña coincidencia, tenemos entendido que esos ex ediles están haciendo alianza para ir con un candidato común a la alcaldía reynosense.

¿Es ‘NETO’ ROBINSON?

De por allá nos dicen que sí.

Nosotros no decimos que sí, ni que no, sino todo lo contrario.

Cambio de orientación temática para mencionar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó la designación de las consejeras y consejeros electorales que formarán parte del Consejo Local en Tamaulipas, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

La integración de las seis fórmulas de consejeras y consejeros para Tamaulipas, quedaron de la siguiente manera:

CLAUDIA ANAYA ALVARADO, propietaria; MARÍA GUADALUPE RUBIO HERNÁNDEZ, suplente. EDUARDO GONZÁLEZ RAMIRO, propietario; MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, suplente. EVA MARÍA MENCHACA ORNELAS, propietaria; MARÍA DEL CONSUELO ROMERO CHÁVEZ, suplente. MARÍA RAQUEL NIETO MAR, propietaria; SILVIA GRACIELA ALVISO GARZA, suplente. OSCAR OBREGÓN SÁNCHEZ, propietario; ULISES BRITO AGUILAR, propietario, y JESÚS EDUARDO POMBO CRUZ, propietario y RENÉ VÁZQUEZ DIOSDADO, suplente.

Así mismo, del 1 al 15 de noviembre de 2017, se recibirán las solicitudes de inscripción como aspirante a Consejero o Consejera Electoral Distrital, en las nueve juntas distritales ejecutivas correspondientes al Consejo Distrital en Tamaulipas, en el que se desee participar

En Matamoros, por cierto, Alumnos del Jardín de Niños Clarita Lerma Sánchez de Cavazos, personal docente y padres de familia, rindieron honores a la bandera nacional, en la ceremonia de este lunes y a la que asistió el presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

El respeto y el amor a la patria y a sus padres, fue el mensaje central de la ceremonia, en la que JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE y el director del plantel, ADRIANA ZIBAJA SMER, coincidieron en señalar y al resaltar que estos actos refuerzan los valores cívicos, el amor a nuestra patria y contribuyen sobremanera a formar mejores ciudadanos.

Ahí, agradecieron también la presencia de los padres de familia, a esta ceremonia de honores a la bandera nacional y por ese amor por sus hijos y el afán que tienen por la disciplina y su educación.

Posteriormente, KELIA ZARAHÍ GARCÍA RODRÍGUEZ, alumna de este plantel, agradeció su visita al presidente:

“Señor Chuchín, gracias por venir a nuestro jardín a realizar los honres a la bandera, ahora te invito a que juntos sembremos la paz en nuestra ciudad, y así tener un México mejor”.

Minutos después, JESÚS DE LA GARZA compartió la lectura del cuento “Aladino, en la que interactuó con los alumnos del tercer grado, como parte de los círculos de lectura.

En Reynosa, entre tanto, para la señora ALMA DELIA HERNÁNDEZ, quien reside por la calle Guelatao, de la colonia Benito Juárez, la pavimentación de la calle Comonfort, es un acierto del gobierno de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, pues da comodidad a los habitantes del sector: “Quedó bien, ayuda mucho aquí en que los niños ya no se enlodan tanto para llegar a la escuela. Gracias, porque más que nada el beneficio es para los niños y el futuro de la ciudad son los niños”, dijo.

El programa de obras más grande en la historia de Reynosa, impulsado por la Doctora MAKI ORTIZ, dejó un gran beneficio a los residentes de la calle Ignacio Comonfort, entre Tlaxiaco y Tuxtepec, de la colonia Benito Juárez, al recibir la pavimentación hidráulica de 998.46 metros cuadrados, de 12 centímetros de espesor y la sustitución de una línea de drenaje de 113.50 metros lineales que fueron construidos con un presupuesto de 919 mil 859 pesos.

Ahí, caminando por Comonfort, la señora SONIA HERRERA, residente de la calle Zamacona, elogió el trabajo de pavimentación que le facilita -dijo-, que “puede venir uno muy bien a la escuela sin enzoquetarse”.

De otro lado, le comparto que con más de 60 millones de dólares en inversión directa y la llegada de nuevas operaciones, la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (IMMEX) de Nuevo Laredo, registra este año un importante crecimiento, como hace mucho tiempo no se veía en la ciudad.

FRANCISCO JAVIER SOLÍS MORALES, Secretario de Desarrollo Económico de Nuevo Laredo, mencionó que la ciudad ofrece condiciones favorables para el crecimiento de la industria, y los resultados que se han logrado en los últimos meses lo demuestran.

Entre las principales empresas que han llegado o expandido sus operaciones en la ciudad, durante esta administración municipal que inició en octubre de 2016, se encuentran Modine, Medline, Remy y Delphi, con su nueva operación y planta en FINSA y un crecimiento de 2 mil 557 nuevos empleos permanentes.

“Nuevo Laredo registra un 7.9% de crecimiento durante esta administración, para un total de 34 mil 983 trabajadores. La industria representa el 38.7% del empleo ante el IMSS”, precisó el Secretario.

Resultado de una mayor confianza para abrir nuevas fuentes de trabajo, Nuevo Laredo registró una cifra récord de 90 mil 491 empleos formales en agosto de 2017, mil 371 cotizantes más que julio del mismo año, cuando se reportaron un total de 89 mil 120, y un 10% de aumento en lo que va del año en comparación con el mismo período del año pasado.

Mientras que en Río Bravo, dentro del marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, el Ayuntamiento que preside el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA y el Sistema DIF que dirige la Sra. ROSALVA VIERA de GUAJARDO, estarán realizando diversas actividades con el objetivo de concientizar a la comunidad riobravense, sobre la importancia de este tema.

“Mi esposo JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, y una servidora, hacemos un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, los invitamos a que acudan a su unidad médica más cercana, para que se realicen los exámenes indicados, que no tengan miedo, porque cuando el cáncer es detectado a tiempo, puede salvar tu vida”, comentó la Sra. ROSALVA VIERA de GUAJARDO.

En otro tema, le comparto que el ISSSTE, en conjunto con el FOVISSSTE, dieron a conocer los programas Inmediato de Reconstrucción de Vivienda (PIREV) y de Préstamos Personales para atender con prioridad a los derechohabientes afectados por los temblores de los pasados 7 y 19 de septiembre.

En conferencia de prensa y acompañado de los representantes sindicales de la FSTSE, SNTE, AAPAUNAM y SNTISSSTE, el Director General del Instituto, JOSÉ REYES BAEZA TERRAZAS, puntualizó que los objetivos principales de estos programas será el emplear y desarrollar los mecanismos necesarios para atender a los derechohabientes y sus familias afectados por los sismos y huracanes.

En materia de vivienda, resaltó que se cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos para los estados afectados por sismos que son: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz; así como de fenómenos meteorológicos en Baja California, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León (este último se incorporará en caso de emitirse la declaratoria de desastre natural correspondiente).

REYES BAEZA aseguró que “estas acciones están enmarcadas en la ruta de apoyo que instruyó la administración del presidente Peña Nieto, con la finalidad de fortalecer la etapa de reconstrucción y poner a disposición de los afectados, medios para hacer frente a gastos inmediatos”.

Aquí un paréntesis para compartirle que, diputados del Congreso del Estado, dictaminaron procedentes las reformas que establecen las condiciones para que puedan instalarse y funcionar en Tamaulipas, establecimientos locales dedicados a la producción y venta de cerveza artesanal, además votaron positivas las Tablas Catastrales de 14 Municipios, sin incrementos en sus valores, asuntos que serán turnados al Pleno para su aprobación o rechazo.

Al reunirse los integrantes de la Comisión de Desarrollo Industrial y Comercial, se dictaminó a favor la Iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, que busca ofrecer la garantía a los productores de cerveza artesanal, de competir en el mercado en igualdad de condiciones con las grandes empresas cerveceras asentadas en la entidad.

La acción legislativa, promovida por la Diputación Permanente que fungió en el pasado periodo de receso, constituye tres propósitos fundamentales, como otorgarle sustento en la legislación a este producto artesanal, clasificar los tipos de establecimientos permitidos legalmente para producir y vender la cerveza, siendo estos las microcervecerías, salas de degustación y tiendas o depósitos.

Finalmente, a través del Centro de Entrenamiento Internacional acreditado por la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association-AHA), la Facultad de Enfermería-Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FET-UAT), impartió un curso de reanimación cardio pulmonar (RCP) a 200 operadores de carros de ruta, microbuses y autobuses de la zona conurbada del sur de la entidad.

La coordinara del Centro de Entrenamiento en la FET, Dra. MARÍA ELENA PÉREZ VEGA informó que estos servicios se han ido extendiendo a personal que no necesariamente es del sector de la salud, con lo cual se ha atendido en los últimos cuatro años una capacitación a poco más de dos mil personas.

“Buscamos incrementar el número de personas con conocimiento en maniobras de RCP en la población en general y en el personal de la salud; el conocimiento en el manejo avanzado de las urgencias cardiorrespiratorias, con el objeto de disminuir la mortalidad por estas causas”, indicó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.