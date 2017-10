Piden empresarios de Ciudad Victoria detener a más ex funcionarios por caso “Geño”

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Martes 10 de Octubre del 2017 a las 19:15

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El empresario de Ciudad Victoria, Jorge Pensado Robles, dijo que además de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, más ex funcionarios deberían estar detenidos.



Explicó que Hernández Flores debe de pagar por lo que hizo, sin embargo, aclaró que para hacer ese tipo de acciones debió contar con la ayuda de más personas.



“Supo tejer una red bastante grande, muchos pseudo empresarios que se enriquecieron y ex funcionarios que aprobaron sus cuentas y endeudamientos”, expuso.



Señaló que se debe de juzgar a todos los que permitieron el endeudamiento del Estado, que pasó de 900 millones de pesos en el sexenio de Tomás Yarrington y él la incrementó a 14 mil 500 mdp.



“Con la detención de Eugenio Hernández se ve un esfuerzo, al llevar con la justicia a este político que se enriqueció de una manera ilícita, de una forma grosera durante los seis años de su gobierno”, expresó.



Pensado Robles comentó que se debe de hacer un juicio justo y espera que las demandas de las fiscalías sean firmes y así este jueves se le dicte el auto de formal prisión al ex mandatario estatal.



Expuso que con todo lo que hizo Eugenio Hernández dejó una deuda a pagar por más de 25 años con créditos muy caros, añadiendo que hay más gente debe de ser detenida sea quien sea.