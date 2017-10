Aseguran que desapariciones en Tamaulipas iniciaron en el sexenio de Eugenio

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Martes 10 de Octubre del 2017 a las 15:45

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los problemas de personas desaparecidas en el Estado iniciaron durante el sexenio del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, aseguró el presidente del Colectivo de Desaparecidos en Tamaulipas, Guillermo Gutiérrez Riestra.



Aseguró que en dicha administración no se podía ni documentar el número de desaparecidos, por la forma peligrosa de Gobierno que existía, “ahí inició el problema, él estando de gobernador, a raíz de ahí inició la violencia en el Estado y va en ascenso, no ha disminuido”.



En ese sentido, manifestó que se empiezan ya a documentar el número de personas desaparecidas en la entidad tamaulipeca, aclarando que no es que exista más seguridad en el Estado, sino porque la gente ha perdido el miedo.



Sobre la detención del Eugenio Hernández, Gutiérrez Riestra dijo que hay un trasfondo político que tiene que ver con la situación presidencial y las candidaturas, “su detención no tiene nada que ver con hacer justicia, tiene que ver con ajustes de la política, con la situación presidencial”.



