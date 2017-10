Lluvias afectaron 70 caminos de Altamira

Tanto en vías federales, zona ejidal y la mancha urbana, pero el número podría aumentar porque aún no se termina de levantar el censo, reconoció la alcaldesa Alma Laura Amparán

El Día Martes 10 de Octubre del 2017

Altamira, Tamaulipas.- Las lluvias registradas en Altamira provocaron daños en 70 caminos del municipio, tanto en vías federales, zona ejidal y la mancha urbana, reconoció la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz.



Detalló que la dirección de Obras Públicas del municipio aún no termina de levantar el censo de las afectaciones, por lo que el número podría aumentar.



"No solo es el Fraccionamiento Villas de Altamira, sino en muchas colonias del municipio, en la zona ejidal que resultaron afectadas por las inundaciones parciales que se registraron, incluyendo los que habíamos reparado con anterioridad”, citó.



Declaró que para combatir los problemas esperan el apoyo del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para también repartir ayuda entre las familias afectadas.



Declaró que la Dirección de Bienestar Social ya realizó el estudio correspondiente y elaboró un padrón sobre la cantidad de viviendas que resultaron afectadas.



"El padrón que se realizó fue sustentado, el presupuesto hasta el momento no ha sido determinado”, puntualizó Amparán Cruz.



La primera autoridad en el municipio declaró que se espera la llegada del apoyo por parte del FONDEN, mismo que podría darse durante la tarde de este martes.



También hizo mención que hasta el momento no han determinado el monto de los daños, pero que no solo son viviendas, pues también hay fallas en el pavimento, red sanitaria y alumbrado.