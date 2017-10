Exhortan en Madero a evitar afectar a alumnos por conflictos

La educación no se puede afectar por conflictos de padres de familia y las escuelas, los estudiantes deben seguir con su clases normales, indicó el regidor Rosalío Guzmán

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Martes 10 de Octubre del 2017 a las 13:17

La educación de los niños jamás debe verse afectada por conflictos de los padres de familia y las instituciones educativas, expuso el regidor de Ciudad Madero, Rosalío Guzmán Chirinos

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La educación de los niños jamás debe verse afectada por conflictos de los padres de familia y las instituciones educativas, expuso el regidor de Ciudad Madero, Rosalío Guzmán Chirinos.



Esto luego de que por casi una semana estudiantes de la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos" no pudieran tomar sus clases, debido a que un grupo de padres de familia impedía el paso de maestros.



"El área Jurídica del Estado tiene que intervenir ahí y ver las acciones que sigan en un momento determinado", expuso.



Añadió que “la educación no se puede afectar por ese tipo de actividades, pueden en un momento determinado estar afuera de la escuela como cualquier otra situación, pero deben dejar libre tránsito a los niños".



Declaró que en todo caso los menos culpables de los problemas que se puedan originar en una escuela son los estudiantes.



"Ellos no tienen la culpa de los problemas que hayan generado alguna situación, dígase por parte de la directiva o padres de familia, ellos deben de seguir con sus clases de forma normal”, concluyó Guzmán Chirinos.