Los cómplices de Geño

Por: J. Guadalupe Díaz Mtz. El Día Martes 10 de Octubre del 2017 a las 08:48

Cd. Victoria.- Si el ‘geñazo’ va en serio, es largo el listado de allegados al hoy huésped en Tamatán que deben estar tragando saliva.

Digo, porque si nos referimos solo a aquellas marismas que desde la gubernatura obsequió TOMAS YARRINGTON a quien sería su sucesor, con FERNANDO CANO de prestanombres, no solo esos tres ‘se van al agua’.

Comencemos por el principio: si para un negocio como ése se requiere la autorización del Congreso, se debe recordar que el pastor de la época era ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, a la sazón también dirigente estatal del PRI y recién desempacado de la alcaldía capitalina.

Con la complicidad, por supuesto, de toda aquella bancada tricolor, más la aquiescencia de la ‘oposición’, pues no se recuerda protesta alguna, pese a que fue un asunto escandaloso.

Complicidad también de la primera legislatura de EUGENIO, que presidiría primero AMIRA GOMEZ, después senadora, y que cerró RAMON GARZA BARRIOS, que se iría como alcalde de Nuevo Laredo, donde dejó cuentas mochas y criminal endeudamiento.

Pasaron por boba la cuestión de las marismas en la aprobación a las cuentas de TOMAS YARRINGTON.

Luego, apunten a la diputada federal PALOMA GUILLEN, quien desde la Secretaría General al final del sexenio de TYR por fuerza debió estar enterada y firmar documentos sobre las famosas marismas.

Allá, en Altamira, despachaba JUAN GENARO DE LA PORTILLA como alcalde y ni un gesto hizo ante el despojo que hacían en su municipio.

Uno más es OSCAR LACIO GONZALEZ, entonces director de Duport, que administraba esos bienes.

Ya falleció don JAVIER VILLARREAL SALAZAR, tesorero de TOMAS YARRINGTON, pero todo mundo sabe que el verdadero señor de las finanzas en ese sexenio fue el coahuilense ALFREDO SANDOVAL MUSI, de quien dependían los fondos y fideicomisos estatales.

En cuyo Jurídico despachaba el jovenazo CARLOS BELLO, quien luego sería gratificado con una Notaría Pública.

Precisamente en la Notaría Pública de su progenitora, doña BLANCA AMALIA CANO, se dio la legalización(?) correspondiente, recibiendo como premio hacerla magistrada del Tribunal de Justicia.

Larga, muy larga la lista, tan solo en ese caso de las marismas de Altamira.

CHISMOGRAFIA: Está más que visto que a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR no le gana nadie… él solito se derrota.

Es ahora que está sintiendo las reacciones a su imposición de CLAUDIA SHEINBAUM para el gobierno del DF, visto como una traición a RICARDO MONREAL.

Tan solo con efecto en Tamaulipas, MONREAL AVILA era el interlocutor con un buen número de personajes inconformes, no solo del PRI y del PRD, sino también algunos del PAN y no pocos empresarios.

¿Y ahora con quién?

No es difícil suponer que en el resto del país trae ‘San Peje’ el desgarriate por el mismo estilo.

Tampoco es de fiar el ‘amigocho’ de LOPEZ OBRADOR, como se autonombra HECTOR ‘Guasón’ GARZA GONZALEZ.

Y eso que aún no comienza la selección, elección, imposición (perdón, encuestas) para alcaldes, diputados federales y senadores.

Veremos y diremos.

Permítaseme ahora el paréntesis para recordar que en un día como hoy, pero de hace 43 años, arribó a este mundo un pedacito de carne, que por nombre llevaría ANWAR.

Güerquillo de fuerte carácter, pero de sonrisa más fácil que la tabla del uno (MARTIN URIETA dixit).

Es el segundo de los siete que componen mi prole.

Felicidades, hijo.

Volviendo con el ‘geñazo’, quizá tenga razón el ‘primo’ OSCAR DIAZ SALAZAR cuando presume que el encarcelamiento del también exalcalde de Victoria se habría originado en que, desde el Poder, HERNANDEZ FLORES no tuvo límites en su inquina contra el ahora gobernador GARCIA CABEZA DE VACA.

Asuntos en los que, por cierto, el entonces Jefe de Giras de EUGENIO era el hoy presidente del PRI estatal, SERGIO GUAJARDO, quien se mostraba más que eficiente para ‘meter orden’ contra las huestes de GARCIA CABEZA DE VACA.

De esos pendientitos cuyas consecuencias podrían conocerse pronto.

Por cierto, como estrategia barata, la defensa de GEÑO HERNANDEZ buscaba convencer al juez de que el exgobernador ‘enfermó’ y requiere hospitalización.

Un truco muy manido que solo funciona cuando existe eso que algunos llaman voluntad política.

¿La habrá ahora?

Por lo que hace al cisma que se vive en el PAN, dos cosas vale la pena comentar.

Una es el ‘apoyo’ que seis exgobernadores azules ofrecen a FELIPE (perdón, MARGARITA) CALDERON, ahora que la ex primera dama renunció a su militancia azul, disgustada porque el líder RICARDO ANAYA hace en el PAN lo que su maridín hizo desde Los Pinos.

La otra es que, con su decisión, FELIPE (quiero decir, MARGARITA) se convierte para ANAYA CORTES en lo que en su tiempo fue ELBA ESTHER GORDILLO para ROBERTO MADRAZO.

Recuérdese que también la exdueña del SNTE y del Panal renunció a su larguísima militancia en el PRI y advirtió que MADRAZO PINTADO, a la sazón líder nacional del expartidazo, jamás sería presidente.

Así ahora con MARGARITA, cuya estrategia principal es echar abajo los sueños de RICARDO y, de paso, darle una ayudadita al PRI, en reciprocidad a la actuación tricolor del 2012, cuando el voto útil benefició a FELIPE DE JESUS sobre ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

¿Se repetirá la historia?

Veremos y diremos.

En ese sentido, “(…) Las malas prácticas, como los moches, se instauraron y las implementó ERNESTO CORDERO siendo secretario de Hacienda”.

No lo dice ENRIQUE OCHOA REZA o ‘San Peje’ LOPEZ OBRADOR.

Salen de voz del exdirigente nacional del PAN MANUEL ESPINO, víctima, como ahora MARGARITA DE CALDERON dice serlo de RICARDO ANAYA, del ‘chaparrito, pelón, de lentes’.

Hoy hace saber que, en su momento, directamente FELIPE CALDERON le ofreció la embajada de México en España a cambio de abandonar el CEN del PAN.

Hoy, ESPINO BARRIENTOS es también prófugo del PAN, como MARGARITA.

Lo cierto es que RICARDO ANAYA muerde la mano de CALDERON, con quien llegó a ser subsecretario de Turismo.

Aunque ya antes había traicionado a su ‘padrino’ GUSTAVO MADERO, quien desde la dirigencia nacional del PAN lo hizo coordinador de los azules en San Lázaro y presidente de la Cámara baja.

Luego le heredaría el control nacional del PAN, dando las contras al expresidente CALDERON.

A propósito, su rival en la elección por la dirigencia fue el hoy gobernador de Chihuahua JAVIER CORRAL JURADO.

Y acerca de las gubernaturas que se arroga ANAYA CORTES, como la de GARCIA CABEZA DE VACA en Tamaulipas o MIGUEL ANGEL YUNES en Veracruz, lo real es que poca o ninguna injerencia tuvo el CEN del PAN.

Sobre el tema, como buen catarrín, FELIPE DE JESUS sigue consultando ‘bajo los humos del alcohol’ si también renuncia al PAN.

Por otro lado, quizá tengan razón los amigos del exgobernador HERNANDEZ FLORES que presumen que llegando el caso a instancias federales, echarán abajo las acusaciones y quedará en libertad, por la amistad que dicen existe con el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

¿Más que la de JAVIER DUARTE, ROBERTO BORGE o CESAR DUARTE?

Aquéllos, como GEÑO, le entraron y fuerte con los dineros públicos a la campaña que llevó a PEÑA NIETO hasta Los Pinos.

¿Además, qué tal si para entonces ya lo mandaron a Estados Unidos?

Por lo pronto y como nunca falta el guasón que se pasa de lanza, dícese que la fila de interesadas en la visita conyugal llega ‘desde Tamatán hasta las vías’. Ah, raza.

Por su lado, en Matamoros preguntan con qué tipo de gas inflaron al ya exdirigente local del PRI VICTOR GARCIA FUENTES.

Y es que recio y quedito se arroga los recientes triunfos electorales en aquella zona.

Tanto el federal del 2015, que ganó JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE y que tiene al ‘Peluco’ PEDRO LUIS CORONADO cobrando la jugosa dieta en San Lázaro, como las locales del año pasado, que también ganó CHUCHIN.

Como si en la federal no hubiera habido apoyos para ganar las ‘8 de 8’, de ésos que no se pueden reconocer en público, y en las locales no hubiera habido arrastre del ‘Paquetito’ BALTAZAR HINOJOSA.

‘Pos’, ah que don VICTOR.

Finalmente, llama la atención la identidad del abogado defensor que da la cara en el asunto del exgobernador EUGENIO HERNANDEZ.

Se trata de JUAN JORGE OLVERA REYES, cuyo caso más sonado es su fracaso como abogado del exconvicto OSCAR PEREZ INGUANZO, pues no le consiguió la indemnización del gobierno de EGIDIO TORRE, al que demandaba por daño moral y perjuicios económicos.

¿De verdad ve el hoy huésped en Tamatán tan menor su asunto, o a poco es cierto que no tiene dinero?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver quién aguanta al procurador IRVING BARRIOS cuando este miércoles se presente en el Congreso a comparecer por la glosa del Primer informe del gobernador GARCIA CABZA DE VACA.

Después del ‘geñazo’, se la pusieron más que cómoda.

Y si se recuerda que la actual legislatura está peor de domesticada que en ‘los mejores tiempos del PRI’, pues…

Sale… vale.

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz