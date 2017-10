Lo de Geño no es revanchismo: PRI

Por: Ana Luisa García El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 22:06

1.- En la bursatilidad política la salida de Margarita Zavala provoca irremediablemente deterioro en los indicadores de valor de Ricardo Anaya; “no la vio venir”, nunca pensó que con 30 años de militancia la ex Primera Dama se animara a dejar al partido en el que prácticamente nació. Ríos de tinta han corrido y seguirán corriendo en diferentes ensayos de analistas para tratar de desentrañar lo que traerá consigo la decisión de la esposa de Felipe Calderón.

La realidad es que si cada uno de los implicados (el PAN, Ricardo Anaya, el Frente “ciudadano” por México y Margarita Zavala) en este capítulo tuvieran un seguro de sobrevivencia política, a estas alturas del partido, la casa aseguradora estaría desfalcada y al borde la quiebra, porque los daños son incalculables para los cuatro actores.

El responsable es uno sólo de ellos, y responde al nombre de Ricardo Anaya Cortés, quien en cortito tendrá primero que rendir cuentas a sus correligionarios. Si Anaya no se anima a poner en marcha un proceso con reglas claras para la selección de candidato corre el riesgo que los liderazgos morales se le reviertan.

En el interior del PAN hay opiniones encontradas, está el ala donde no ven bien que el matrimonio Calderón-Zavala quiera repetir en el poder, en un intercambio de nombres, Margarita por Felipe, pero es lo mismo. Y estos no es que estén con Anaya, simplemente quieren un proceso de selección de candidato presidencial transparente y no la auto imposición del Chico Maravilla.

En el otro extremo hay varias corrientes, los que están con Moreno Valle, los propios “anayistas” y los doctrinarios que prefieren a un panista de pura cepa abanderar la causa nacional.

Pero por donde la quiera Usted ver, todos pierden, el PAN, el Frente, Margarita y Anaya. Pero responsable sólo uno, el que tiene en sus manos el timón del partido.

2.- Se repliegan los priistas frente al tema de la aprehensión del exgobernador Eugenio Hernández Flores. Este lunes el primer día hábil después del “geñazo” del sábado, en el escenario de la conferencia de prensa del PRI se esperaba algún posicionamiento y aunque el Presidente del Comité Directivo Estatal, Sergio Guajardo Maldonado ahí estuvo para dar la cara, esta vez no lo acompañó ningún diputado local.

Llama la atención porque el fin de semana el dirigente estuvo en Matamoros y se filtró desde allá, que se había acordado la presencia de los diputados Anto Tovar y Juan Carlos Córdova, ambos de esa ciudad fronteriza y que abordarían la resaca de las comparecencias de las Secretarias de Salud y de Obras Públicas. Y de plano Guajardo dijo que el tema ya estuvo lo suficientemente expuesto en la comparecencia del miércoles pasado en el Congreso.

No asistió Alejandro Etienne, ni ninguno de los legisladores victorenses como es costumbre, como lo han venido haciendo desde que asumió el cargo Guajardo. Y es que el exalcalde victorense ahora en calidad de coordinador de la bancada Tricolor es el indicado para fijar la postura del partido frente a temas que se debaten en el Congreso.

Por otra parte para Sergio Guajardo, las acusaciones contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores están en una etapa de señalamiento, es el inicio de un procedimiento legal; la actuación judicial en contra del exmandatario priista no la consideró “revanchismo político”, sino que se trata de un tema legal que está en proceso.

Fue una conferencia de prensa muy light donde se dieron pormenores de las actividades priistas de las que Usted tendrá conocimiento en notas informativas.

3.- A menos de dos meses de rendir su informe el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Carlos Enrique Etienne Pérez del Río, se trabaja en la concentración de evaluaciones sobre el desempeño académico y administrativo que permitió a la UAT repuntar en los rankings de educación superior del país.

En los últimos 3 años 9 meses de la actual gestión rectoral, en la Casa de Estudios se privilegió la investigación pertinente, vinculada al desarrollo de la entidad y siempre perfilada para propiciar el bienestar social; eso de alguna manera repunto en las mediciones de competencias con otras instituciones de educación superior del país.

En diferentes participaciones a lo largo de su gestión, Etienne Pérez del Río destacó que todos los planteles universitarios de acuerdo a su región, desarrollaron proyectos con alto espíritu de servicio a la comunidad, además de asegurar la calidad académica de los programas educativos.

Ha sido insistente en referirse a la unidad y el trabajo de todos, estudiantes, docentes y administrativos como uno de los principales capitales que contribuyeron a construir la grandeza de la Universidad, así lo confirman los avances académicos y la vinculación que se sostiene con todos los sectores productivos, públicos, sociales y educativos.

Será a fines del mes próximo cuando el rector Etienne rinda su 4º informe de labores, en el que dejará constancia de un ejercicio que obtuvo grandes resultados en lo académico y lo administrativo. Que entrega una Casa de Estudios ordenada y lista para el cambio de estafeta.