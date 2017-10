La paradoja de Margarita y Felipe

Por: Alma Niger El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 20:08

Aunque cierto es que a muchos panistas les ha calado la salida de Margarita Zavala Hernández de las filas del blanquiazul, también es cierto que muchos panistas hacen uso de la memoria y recuerdan que en el 2012, Margarita, junto con su esposo Felipe Calderón Hinojosa, se negaron a apoyar a Josefina Vázquez Mota y esto a la postre generó la derrota del PAN y el que el PRI regresara al poder tras los dos primeros sexenios panistas de la historia. Pues bien, ahora son más los panistas que dicen que no es justo que Margarita haya renunciado al partido, porque según ella no la quisieron apoyar en sus aspiraciones, cuando ella en su momento no apoyó, junto con su marido, a Josefina. O sea que no quieren apoyar pero si quieren que los apoyen. ¡Mira que cuerdas!

EN ESPECIE, EL APOYO DEL FONDEN

Será en especie lo que el gobierno federal, a través del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), otorgue al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, para a su vez distribuirlo entre las familias afectadas por las inundaciones generadas por las pasadas lluvias. De tal forma lo anunció el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, en su tradicional conferencia de los lunes, en que dijo que aún se desconoce qué es lo que se mandará y a cuánto ascenderá el monto, aunque se espera que esta semana llegue dicho apoyo, para inmediatamente proceder a repartirlo entre la gente. El alcalde igualmente hizo mención de que fueron 180 mil pesos lo que se logró reunir con las aportaciones de los miembros del Cabildo (el 25 por ciento de sus sueldos de la pasada quincena), quedando aún por contabilizar las contribuciones de los secretarios, directores, subdirectores, coordinadores y demás funcionarios del organigrama municipal.

TOROS Y PASEO

En esa misma conferencia el alcalde Enrique Rivas Cuéllar informó sobre la nueva temporada de baloncesto del equipo Toros NLD, cuyo torneo inicia el próximo 20 de octubre, por lo que se hizo la invitación a la ciudadanía en general a que apoye al equipo, cuyos jugadores, cuerpo técnico y directivos estuvieron presentes en la reunión. A su vez el alcalde también informó que este próximo domingo regresa el evento denominado “Paseo por la Paseo”, el cual iniciará a las siete de la mañana y concluirá a la una de la tarde, sobre el bulevar Paseo Colón entre Reforma y Degollado. Este será el cuarto evento de este tipo y en el mismo habrá un concurso de disfraces de mascotas y de niños menores de 12 años.

SEMANA NACIONAL DE SALUD

Tal y como se programó, este lunes fue puesta en marcha la Tercera Semana Nacional de Salud, esto en la escuela “Solidaridad” de la colonia Solidaridad. El acto estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, así como por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate, además de otras autoridades, incluyendo al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, Oscar González Arrambide. Se pusieron las primeras vacunas a alumnos, tanto Triple Viral para los de nuevo ingreso, como del Virus del Papiloma Humano, en niñas de quinto grado. Igualmente se estarán aplicando, tanto en las mismas escuelas como en dispensarios médicos y nosocomios, todas las vacunas que establece la Cartilla Nacional de Vacunación. Hay que llevar a los chamacos a inmunizar.

OTRO CASO DE NEGLIGENCIA MÉDICA

Luego de una larga agonía falleció el señor Margarito Raya Valdez, quien adoleció de problemas neurológicos. Desgraciadamente este es un caso más de negligencia médica, toda vez que la familia acusa al neurólogo Ángel Estrada de negarse, ya no solo a atenderlo bajo el argumento de que le debía mucho dinero de consultas anteriores, sino de no querer entregarle los estudios que se había elaborado para que lo atendieran en otro lugar. Dichos documentos el doctor los “acaparó” como garantía del adeudo, siendo que estos fueron pagados por el Municipio. Este caso en su momento fue denunciado por la regidora Nora Hinojosa García, quien estaba apoyando al enfermo, pero nadie actuó al respecto. La semana pasada falleció el señor Margarito, por lo que a ver si ahora sí se investiga, pues no es posible que siga muriendo gente por negligencia médica, y nadie haga nada.

BUEN TRABAJO EN LA OFICINA FISCAL

Un gran trabajo sigue realizando Arturo Sanmiguel Cantú al frente de la Oficina Fiscal del Estado de Nuevo Laredo. Prueba de ello es que han aminorado de manera considerable las quejas contra el personal de la dependencia, principalmente por actos de corrupción, esto dado a que Sanmiguel les ha leído la cartilla a los empleados en sentido de que cualquiera que sea detectado incurriendo en tropelías será canalizado a la Contraloría Estatal con el riesgo de ser despedido. Y en este aspecto Arturo Sanmiguel ha estado muy al pendiente de que se cumplan sus indicaciones, por eso llega muy temprano y se va tarde, a fin de estar al pendiente de la oficina y sobre todo al servicio de los contribuyentes que requieran hablar con él. Bien por Sanmiguel, pues funcionarios como él se requieren en el gobierno estatal.

FESTIVAL DE MOTOCICLISTAS

Un festival de motociclismo se realizará este sábado 14 de octubre en la explanada Independencia de la Plaza Hidalgo y sus alrededores. El evento se denomina Altera-Fest y es organizado por cuarta ocasión por el Club de Motociclistas Alterados MC, que aglutina a un gran número de rodadores de la localidad, a la vez que se espera la visita de otros tantos de distintas partes del país. Este año se contará nuevamente con la presencia de la Confederación Internacional de Motociclistas y Policías de Caminos, que darán una demostración acrobática en las ya emblemáticas motocicletas Harley Davidson. Aparte amenizarán los grupos Retratos Imaginarios, Sphinx, Zafiro y su Piedra Musical y la Banda Norteña Eztigma, por lo que la fiesta va a ser en grande. Empieza a partir de las cuatro de la tarde, y ojo porque a las 6.30 de la tarde se realizará un recorrido que partirá de la plaza Hidalgo hacia la avenida Guerrero, para luego tomar Paseo Colón hacia el oriente hasta Río Tamesí para regresar por Paseo Colón hasta Degollado y tomar al Norte hasta la calle Dr. Mier e ingresar nuevamente a la Plaza Hidalgo. Sea pues.

LO ÚLTIMO

El activista político, Francisco Chavira Martínez, anunció que a partir de este martes instalará mesas receptoras de firmas en diversos municipios de la entidad, esto a fin de solicitar un juicio político en contra del ex gobernador Egidio Torre Cantú. ¡Y aguas! porque para este tipo de acciones, Chavira se pinta solo… Muchas felicidades a Arturo Castro y su elenco del programa “Radio de Noche” que se transmite cada noche de lunes a viernes por Stereo 91, con temas diferentes a lo tradicional, pero agradables, esto al estar cumpliendo cuatro años de sintonía. ¡Enhorabuena!.. Y para finalizar la consabida adivinanza. ¿Quiénes son los cuatro regidores que no quisieron aportar el 25 por ciento de su sueldo quincenal en apoyo a los damnificados por las inundaciones? Como dato les diré que son de los que más critican y más exigen apoyo para el pueblo, por lo que son un tanto contradictorios.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com