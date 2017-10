Pide diputada de Madero que detenciones busquen aplicar la ley

Hay momentos procesales oportunos en donde se puede determinar la responsabilidad o no de alguien, pero también debemos evitar actuar para buscar una ganancia política, señaló la diputada federal, Monserrat Arcos Velázquez

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 19:45

La diputada federal, Monserrat Arcos Velázquez, puntualizó que las detenciones deben buscar que se aplique la ley y no sólo una ganancia política

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La diputada federal, Monserrat Arcos Velázquez, puntualizó que las detenciones deben buscar que se aplique la ley y no sólo una ganancia política.



Expresó lo anterior al ser cuestionada sobre el caso de Eugenio Hernández Flores, donde añadió que: "Creo que debemos de ser partidarios de que los servidores públicos sirvamos con honestidad y transparencia".



"Soy una persona que cree que este tipo de acciones deben de ser fundamentadas, y en su momento deben de ser comprobadas", comentó.



"Hay momentos procesales oportunos en donde se puede determinar la responsabilidad de alguien o la no responsabilidad, pero también nosotros debemos de actuar buscando que se aplique la ley y no buscando una ganancia política", agregó.



Y es que señaló que: "porque el proceso electoral ya inició, porque el proceso está en marcha y porque creo definitivamente que si hay alguna situación legal debe de aplicarse todo el rigor de la ley, no solo a este caso".



"Estoy afirmando que lo que debemos de hacer es aplicar la ley en todo sentido y en estricto sentido, no sólo en este caso, sino en cualquier otro caso", finalizó la legisladora.









Bamp