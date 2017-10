Que se haga justicia en el caso de Eugenio: senadora

Ahora que ha sido aprehendido Eugenio Hernández Flores, ex jefe del poder Ejecutivo de 2005 a 2010, se le recojan los bienes públicos de los que se apoderó, señaló la senadora de la República, Andrea García García

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 19:35

Tampico, Tamaulipas.- En el caso del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, se debe de aplicar justicia con la finalidad “de que se regrese a los tamaulipecos lo que se robó”, señaló la senadora de la República presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal, Andrea García García.



Agregó que al ex mandatario lo estaba requiriendo la DEA de los Estados Unidos, aunque en México nada se estaba haciendo por detenerlo para extraditarlo, justamente porque estaba siendo protegido, reiteró.



García García, citó que ahora que ha sido aprehendido Eugenio Hernández Flores, ex jefe del poder Ejecutivo de 2005 a 2010, se le recojan los bienes públicos de los que se apoderó.



Aunque no quiso profundizar en este caso, la legisladora federal recordó que junto con la Senadora Sandra García habían solicitado a través de un punto de acuerdo que se investigara de lo que dicha autoridad norteamericana acusaba al ex gobernador.



"La verdad es que ya es algo que la DEA lo buscaba, ojalá se haga justicia y todo lo que se robó de los tamaulipecos, somos un Estado dónde necesitamos mucho, y hemos escuchado cada historia, que se cumpla y se haga justicia", expresó la senadora tamaulipeca.



García García, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que en una pérdida muy importante para el Partido Acción Nacional (PAN) la salida de Margarita Zavala, quien se destacó como demócrata al interior del partido.



Agregó que la ex primera dama no sólo tenía adeptos en el PAN, sino también dentro de la sociedad en lo general de todo el país.







