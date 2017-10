Llega el apoyo incondicional para "Geño" a Penal de Ciudad Victoria

La líder seccional Rosa María apostada afuera de las instalaciones del Penal, asegura que se juntarán por lo menos diez de ellas para acudir y saludar al exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, recluido en estos momentos

Por: HT Agencia El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 15:45

Rosa María dijo que en el transcurso de la tarde o mañana se presentarán muchas personas que apoyan a Hernández Flores, “somos muchas pero no sé si nos dejen entrar”.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La imagen viva del apoyo incondicional es la de un rostro angustiado, con lágrimas y desesperación, que muestra una líder seccional afuera del Penal de Ciudad Victoria, donde busca información del exgobernador de Tamaulipas para saber si se encuentra bien.



Aseguró que hablaron telefónicamente con él, "nos dijo que estaba con nosotros, que nos nos preocupáramos, que todo iba a estar muy bien, así nos dijo".



Señaló que no irán a pelear ni a hacer nada, “nada más queremos saludar y verlo, es lo único que queremos”, indicó.



Mencionó que es una de diez seccionales de colonias que por lo menos asistirán a manifestar su apoyo al exgobernador pues, “él haiga sido lo que haiga sido, que drogadicto, que ratero pero para todos hubo apoyo, a todos nos dio apoyo, a todos nos dio muchas cosas, tanto él como su esposa, muchas cosas que nos dio, es un gobernador bueno”.



“Yo sé que se hablan muchas cosas, sí, sí, pero lo hizo y ayudó a la gente que necesitaba, vamos a juntarnos todas, nada más queremos saber cómo está y punto, y queremos que él nos diga sí está bien y todo eso, pero vamos a juntarnos varias, no sé si sea hoy o mañana”, finalizó.