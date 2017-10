Gerardo de la Cruz al PRI-Matamoros

Por: Fidelino Vera El Día Lunes 09 de Octubre del 2017

El divorcio de Margarita Zavala.

Un fin de semana de definiciones a nivel nacional y local en mi México, lindo y querido. Con la salida de Margarita Zavala del PAN, seguramente ahora si goza de gusto el primer panista del país, Ricardo Anaya, líder nacional del blaquiazul, quien ahora le dejan el camino para cumplir su capricho de ser candidato presidencial, es un capricho, porque de antemano sabemos que hay panistas mejor posicionados, entre ellos la que se fue y el que se queda para dará dar la cara por los panistas, el ex gober de Puebla.

Definitivamente el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle no permitirá que el Presidente Nacional del PAN haga de las suyas con su partido, como hasta el momento lo ha hecho.

La ex primera dama se independiza, es más se divorcia Margarita Zavala quien piensa que con y sin el PAN ganará la elección. Ahora los escenarios cambiaron, se divide aún más el voto en ese partido, el PAN fracturado y seguramente habrá desbandada y hasta en lo oscurito a favor de Margarita.

No puede cantar victoria, creo que la estructura del PAN le hará mucha falta a Margarita. No creo que tenga la capacidad de voltear a todos los operadores, seguramente hay panistas de hueso colorado y le desearan buena suerte a la esposa del ex presidente Felipe “Guerras” Calderón y apoyaran al pupilo de su partido.

Si Ricardo Anaya no logra la candidatura del Frente Ciudadano integrado por MC, PAN y PRD como se tiene pactado, seguramente ahora sí los panistas tendrán el pretexto y apoyaran a Margarita.

El PRD impulsa al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y de no llegar también habrá broncas, porque conociendo un poco lo belicosos que son los perredistas no soltaran prenda si no es su gallo, al menos de Barrales sea la próxima candidata del PRD a la Jefatura de Gobierno.

Por lo pronto MORENA continua cabalgando en caballo de hacienda, mientras que el Bronco el gobernador de Nuevo León, el que por un momento fue famoso e inspiración, quiere gobernar desde Los Pinos y ya solicito su registro como candidato independiente para participar en el 2018.

Así las cosas en el terreno nacional, se mueven las piezas del ajedrez político y como están los escenarios el PRI juega su mejor estrategia para enfrentar al tabasqueño Andrés Manuel López Obrados, quien a propósito estuvo en la frontera norte donde volvió a decir que va a ganar la elección presidencial.

Estuvo muy activo José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como JR en la gira del presidenciable Manuel López obrador, porque seguramente será el candidato a la alcaldía por MORENA el próximo año en Reynosa.

Hablando de los gallos de Reynosa, Neto Robinsón aún cuenta con toda la popularidad entre los ciudadanos y quien se le acaba el poder es la actual alcaldesa Maky Ortiz, porque rezaba para que Margarita llegara a la candidatura del PAN y vemos que el fin de semana se le cayó su reelección.

INSTINTO: Matamoros tiene nuevo dirigente municipal del PRI y la responsabilidad recayó en un joven tranquilo, ordenado, de buena escuela para la operación política y con muchos amigos.

Gerardo de la Cruz, actual regidor y con importante trayectoria en la función publica y partidista ahora despacha desde las oficinas de la 14 y Diagonal. El respaldo para que llegará Gerardo fue unánime por los grupos políticos entre los que destaca el del alcalde Jesús de la Garza “Chuchín” y del ex alcalde Erick Silva Santos.

El pasado domingo, desde las instalaciones del salón del 13vo. Comité Campesino el líder tricolor estatal, Sergio Guajardo fue el encargado de entregarle el nombramiento y de tomarle la protesta oficial.

En el ungimiento estuvieron los diputados federales, Baltazar Hinojosa Ochoa y Pedro Luis Coronado, los ex alcaldes Erick Silva Santos y Alfonso Sánchez Garza, el enlace del PRI Estatal, Daniel Sampayo los diputados locales, Juan Carlos Córdova, Mónica González y Anto Tovar y claro sin faltar el primer prisita Jesús de la Garza Díaz del Guante “Chuchín”.

El PRI de Matamoros inicia su organización y reagrupación para enfrentar la elección del 2018 y la reelección de Jesús de la Garza Díaz del Guante; pero desde hoy inician los cambios de estafetas de las diferentes secretarias y sectores, venciendo así los ciclos de algunos priistas.

Es importante que el nuevo líder, Gerardo de la Cruz le den oportunidad de escoger a su comité para así tener aún más responsabilidad de dar los mejores resultados en la próxima elección.

ENFOQUE: El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores enfrentará todos los cargos en prisión. ¿Por cuánto tiempo? solo la justicia sabe.

Así es que “Si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar”.

VALE, SALUD Y MEMORIA.

