Convocan a dos mujeres futbolistas de Tamaulipas a la Selección Mexicana

Por: Andrés Ramírez Acosta/Ciudad Victoria El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 15:29

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las tamaulipecas Cristina del Carmen Ferral Montalván y Rebeca Bernal, fueron convocadas para asistir con la selección Mexicana al torneo Cuatro Naciones en Chongqing, China, el cual se desarrollará del 19 al 24 octubre.



Las defensivas se tienen que reportar lo antes posible con la selección azteca, ya que estarán trabajando a doble sesión, inició la cuarta concentración del año para la Selección Nacional de México Femenil que dirige Roberto Medina Arellano.



Las futbolistas entrenarán en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol (CAR), hasta el mediodía del sábado 14 de octubre de 2017, ya que por la tarde de ese día el cuadro azteca viajará a Chongqing, China.



En este certamen México enfrentará a Brasil, China y Corea del Norte.



El estratega nacional convocó a cinco jugadoras que militan en la Liga MX Femenil; donde resalta el nombre de Rebeca Bernal del Club Rayados de Monterrey; mientras que Ferral Montalván dentro de las seleccionadas que juegan en el extranjero.



Calendario de Partidos



Jueves 19 de octubre de 2017 Brasil vs México

16:00 horas ( L)



Sábado 21 de octubre de 2017 México vs China

19:35 horas (L)



Martes 24 de octubre de 2017 Corea del Norte vs México

16:00 horas (L)