Caso del terreno relacionado a Eugenio se resolverá en los tribunales, Oscar Almaraz

Es un tema legal que se tendrá que resolver en los tribunales y que más allá de un juicio de valor es un tema jurídico, es cuenta lo tengo que responder, expuso el alcalde de Ciudad Victoria

Por: HT Agencia El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 10:40

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El tema del terreno asegurado en el municipio de Altamira y que está relacionado al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, es un asunto que se tendrá que resolver en los tribunales, indicó en Ciudad Victoria el alcalde Oscar Almaraz Smer.



En entrevista esta mañana durante su gira de trabajo por la ciudad, mencionó que “yo sé lo que tú sabes, es un tema que yo me he enterado a través de los medios, que se trata de un terreno en el municipio de Altamira de hace más de 13 años”.



“Al respecto yo quiero decir que es un tema legal que se tendrá que resolver en los tribunales y que más allá de un juicio de valor es un tema jurídico, es cuenta lo tengo que responder sobre ese tema”, enfatizó el alcalde capitalino.



En otro tema, precisó que actualmente se trabaja intensamente en un programa de recuperación de pavimentos asfalticos en la ciudad, “decirles que este es un programa que hoy estaremos trabajando en la 19, en el 22 y en el 21”.



Explicó que es un programa que sumado a las calles de concreto hidráulico se tendrá una mayor cobertura para tener mejores pavimentos en la ciudad, luego de que las lluvias han generado baches en algunos sectores de la capital del Estado.



“Quiero comentar que el sábado arrancamos el programa permanente de bacheo, para tratar de mejorar la cálida de nuestros pavimentos asfalticos”, puntualizó Almaraz Smer.