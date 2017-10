Meterán “Tijeretazos” al presupuesto del 2018

Por: Leticia Santoyo El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 10:38

Agenda política: Rasuran nómina en Madero; despiden a 150 empleados y van por 200 más. Los despidos justificados o no, continúan por segundo año consecutivo en varios Ayuntamientos de Tamaulipas; en este sentido, en Madero, se anunció la baja de 150 trabajadores de 200 que habían sido suspendidos, mientras que en una segunda etapa, notificarán a 200 empleados, que ya no son útiles en la función pública municipal y que posiblemente no verán aguinaldos.

El director jurídico de Madero, salió a dar la cara ante los medios, por la situación tan delicada, sin embargo, justificó, que la nómina municipal ya no aguanta la carga de estos aproximadamente 350 empleados del Ayuntamiento que causarán baja antes de terminar el año. También refirió que en parte, el despido de los primeros 200 trabajadores, fue el resultado de un proceso de evaluación, que inició al inicio de la actual administración, es decir, desde el año pasado.

El Ayuntamiento, tendrá que enfrentar varias demandas laborales, que posiblemente alargará para que sean atendidas por la siguiente administración municipal, pues muchos de los trabajadores se quejan de violaciones al debido proceso, de las que seguramente los abogados tomarán en cuenta para lograr la liquidación de los empleados.

Como en otros municipios, los empleados también se quejan de revanchismo político de los actuales alcaldes, además de hacer estos despidos, para acomodar a gente de su conveniencia, por lo que los afectados han amenazado con llevar este asunto laboral, hasta la última instancia, pues se sienten agraviados en sus derechos laborales. A ver quién gana.

Agenda de medios: Están COMAPAS bajo la lupa; abriga familiares, amigos y ex funcionarios. Van saliendo muchos “trapitos al sol” en las COMAPA de casi todos los municipios de la entidad, primero, porque fueron “destapadas” sus deudas, luego un seguimiento a los sueldos de lujo de sus funcionarios, pero aún falta por transparentar a quienes les están pagando esas cantidades en la nómina, pues no hay que ser muy inteligentes, para saber que ahí, se cobijaron amigos, familiares, esposas y hasta ex funcionarios de administraciones anteriores.

El funcionamiento, operación y las cuentas públicas de las COMAPAS están siendo observados con lupa. Aunque hay que aclarar que algunos organismos, ya “operan a modo”, por lo que el Congreso del Estado y otros órganos de vigilancia se “irán con todo” contra las que sospechan que siguen siendo la “caja chica” de los municipios.

De esta manera, se controlarán los recursos económicos de la COMAPA en apoyo a aspirantes puestos de elección popular en el 2018. También en toda esta vigilancia, se ven tintes políticos; ojalá que se mida parejo a todos los organismos administradores del agua y no solo a los “contrarios”.

Agenda ciudadana: Declaran emergencia en Tamaulipas; solicitan apoyos para damnificados. Dos municipios en Tamaulipas sufren seriamente los estragos que ha dejado el exceso de agua; por un lado vemos las afectaciones en Nuevo Laredo por la crecida del Rio Bravo casi al terminar el mes de septiembre y por otro lado, en Altamira y la zona sur de la entidad donde se calcula la existencia de aproximadamente 50 mil damnificados.

Tanto en Nuevo Laredo como en Altamira, la Secretaría de Gobernación decretó el estado de emergencia en ambos municipios, con la finalidad de recibir apoyos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), cuyos fondos en este momento, están en crisis y rebasados, ante tantos desastres en el país, de paso algunos no tan naturales, pero si políticos.

En el Congreso de la Unión se discute precisamente el monto presupuestal del 2018, donde necesariamente los legisladores tendrán que “tapar un hoyo, destapando otro”, pues se prevén recortes a otros rubros presupuestales, veremos que tan inteligentes son los diputados federales en esos tijeretazos que darán.

