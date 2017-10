Seis equipos buscan tres boletos directos a Rusia 2018 en Conmebol

Por: Notimex El Día Lunes 09 de Octubre del 2017 a las 10:16

Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay son las seis selecciones nacionales que buscarán en la última fecha de la eliminatoria de Conmebol

Asunción, (Notimex).- Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay son las seis selecciones nacionales que buscarán en la última fecha de la eliminatoria de Conmebol tres boletos disponibles para la Copa del Mundo Rusia 2018.

Una jornada dramática fue la que se vivió el pasado jueves, en la que Colombia dejó ir su boleto al perder de último minuto ante Paraguay, que con ese resultado todavía tiene posibilidades, aunque ya no depende sólo de ellos.

Con 26 puntos en el cuarto sitio, el cuadro “cafetalero” necesita del triunfo o al menos del empate en la complicada visita que tendrá a Lima para enfrentar a Perú, pero también debería esperar que Argentina no gane a Ecuador.

O en su caso que el conjunto “guaraní” tampoco saque los tres puntos frente a Venezuela por una diferencia de más de cinco goles, ya que con eso superaría a los pupilos del argentino José Néstor Pekerman.

Los paraguayos suman 24 puntos y pese a que ocupan el séptimo escalón tienen ligeras esperanzas, pero requieren vencer a la “vino tinto”, y que Argentina no gane, además que Colombia y Perú empaten; en caso de que alguno de los dos tenga la victoria, aspira todavía al repechaje.

Mientras que Argentina pende de un hilo, sumó su tercer partido sin ganar con la misma cantidad de empates y en 270 minutos sólo ha marcado un gol.

Con 25 puntos ocupa el sexto sitio y necesita de la victoria frente a Ecuador y esperar que Chile no derrote a Brasil, o que en su caso Perú y Colombia empaten. El empate le daría el repechaje siempre y cuando los “cafetaleros” den cuenta de los “incas”.

Los “andinos”, que no contarán con Arturo Vidal por suspensión, son terceros con 26 puntos y requieren del triunfo para no depender de nadie, en caso de un empate será necesario un empate entre Colombia y Perú. Una derrota obliga a que Argentina no gane.

Perú requiere de la victoria y que Chile no le gane a Brasil, además que la “albiceleste” no haga lo propio con Ecuador, y si se da ese resultado, que la diferencia de goles no sea mayor que la diferencia de goles entre ellos y Colombia.

Si empata, que Argentina no le gane a Ecuador y que Brasil se imponga a Chile al menos por dos goles para así superar al campeón de América por diferencial de goles. En caso de perder, aspira al repechaje, pero los argentinos deben caer y Paraguay empatar con Venezuela.

Y Uruguay es el equipo que más sencillo tiene el camino, ya que le basta el empate frente a Bolivia para ser uno de los calificados. Una derrota los podría hacer caer el repechaje si Chile y Colombia ganan por más de ocho tantos.

Partido Hora local Estadio

--------------------------------------------------------------------

Paraguay-Venezuela 20:30 Defensores del Chaco

Brasil-Chile 20:30 Allianz Parque

Ecuador-Argentina 20:30 Atahualpa

Perú-Colombia 20:30 Nacional

Uruguay-Bolivia 20:30 Centenario