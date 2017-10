Margarita y la fuga del voto azul

Por: Ana Luisa García El Día Domingo 08 de Octubre del 2017 a las 22:00

1.- Luego del impacto de la nota informativa que generó Margarita Zavala al renunciar a su partido el PAN, lo que sigue es analizar las probabilidades de triunfo que tiene la exprimera dama de persistir en su propósito de ser candidata independiente, y lo que afectará a Acción Nacional y al Frente que conforma hoy con el PRD y el PMC.

La fuga de votos azules de castigo es una probabilidad que pudiera evitarse si Ricardo Anaya desiste de su empeño en ser candidato a la Presidencia de la República y se convierte en un auténtico referi del juego electoral hacia dentro de su partido dejando que fluya el debate para llegar acuerdos que los una. De no ser así el joven maravilla le ocurrirá lo que a Roberto Madrazo y lo dejarán sólo.

Margarita enfrentará un reto muy fuerte como candidata independiente, porque hasta ahora no hay confianza ni simpatía a ese método. Las encuestas que se han realizado a lo largo del presente 2017, no le dan ni siquiera el 10 % de respuesta favorable de las muestras entrevistadas en diferentes procedimientos y tiempos del calendario.

Habrá que agregar, que el INE tiene dispuesto un recurso de acuerdo a la Constitución Mexicana de 413 millones 960 mil pesos para distribuirlos entre los candidatos con partido político; y un presupuesto de 42 millones 960 mil pesos para los independientes y Margarita tendría que compartirlo con otros de esta misma modalidad.

Mientras que el apoyo del sector privado aún no se determina. Hasta ahora los independientes no están incluidos en la cuota de spots a los partidos y a los candidatos, las cuales se fijan tomando como base los resultados electorales anteriores.

Cierto que Margarita Zavala es muy competitiva de acuerdo a las encuestas celebradas a lo largo del año, pero teniendo como referencia un partido político, que era el PAN.

Si alguien le ha pisado los talones a Andrés Manuel López Obrador de MORENA con 34 % era ella, manteniendo una distancia de 2 puntos porcentuales y en el peor de los casos a 4 puntos. Mientras que Miguel Ángel Osorio Chong del PRI calificaba con 23 %, a 11 puntos de distancia del tabasqueño.

Recientemente ya con la constitución del Frente por México y ante la eventual candidatura independiente de Margarita, en otros ejercicios de valoración el PAN-PRD-PMC lograban juntos, 25 puntos llevando como candidato a Ricardo Anaya. En esa misma encuesta los independientes Margarita y Jaime Rodríguez El Bronco, alcanzan cada uno 9 %.

No es que Margarita pierda sus valores junto con el PAN, lo que ocurre es que en México aún no se confía en las candidaturas independientes. Pero también es cierto que muchos votantes se deciden por la persona y no por el partido; también ahora se está frente a una realidad y no un supuesto. La señora Zavala cuenta con una estructura, pero que es panista, y en las próximas semanas veremos que rumbo toman esas simpatías.

En Tamaulipas el PAN está muy fragmentado, y si el resto de los estados gobernados por el PAN están como aquí, Margarita llevaría las de ganar.

2.- En otro tema, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores seguirá siendo militante priista, en tanto no se determine su responsabilidad y se dicte sentencia, esto de acuerdo a declaraciones de Sergio Guajardo Maldonado, dirigente estatal del PRI, quien este día estará ofreciendo la acostumbrada conferencia de prensa de los lunes.

Mientras tanto en círculos panistas le apuestan a una extradición del exgobernador tamaulipeco hacia Estados Unidos, con lo cual terminarían sus posibilidades de figurar como candidato a senador, porque la realidad es que el carisma y el sexappeal del susodicho aguantaría una consulta en las urnas.

Si la detención de Eugenio es una cuestión de justicia, o de venganza política o de suspicacia electoral, o las tres cosas juntas, el tiempo, ese sabio ineludible nos dará la respuesta.

Por ahora algunos abogados penalistas nos comentan que hay algunas incongruencias en el proceso debido a que él no adquirió la superficie al Estado, y que es el tema de la demanda; fue un prestanombres de Yarrington quien realizó la primera adquisición y ocurrió durante el gobierno de TYR. En cuanto a Hernández Flores, éste la compró a un particular, que sea prestanombres o no, está desligado del Gobierno de Tamaulipas que en cuestión es el supuesto agraviado, para que fuese la parte que demanda.

También se cuestionan que los cinco integrantes del Comité Estatal Ciudadano para el Sistema Estatal Anticorrupción no son precisamente penalistas y algunos ni abogados. Pero el fiscal anticorrupción si lo es, cuestión de esperar el desenlace de esta interesante historia.

ASAMBLEA PRI EN VIERNES 13.- La conferencia de prensa del PRI estatal de este día se torna interesante, dado que acompañarán a Sergio Guajardo, Presidente estatal del partido, dos de los diputados locales que cuestionaron con argumentos muy precisos el miércoles pasado en las comparecencias de las Secretarias de Salud, Gloria Molina y de Obras Públicas Cecilia del Alto. Se trata de los legisladores Juan Carlos Córdova y de Anto Tovar.

Esto dará oportunidad a replicar los temas que tienen aún mucho por aclarar y sobre todo, ante la actitud evasiva de ambas secretarias que evitaron al término de su comparecencia la entrevista con la prensa.

Definitivamente el PRI ya despertó de su letargo y camina al lado de la agenda estatal.

Otro tema al que tendrá que abordar Guajardo Maldonado esta mañana es el cuestionamiento de por qué el señor Enrique Ochoa Reza no tuvo 5 horas de su agenda para llegar el sábado a Tamaulipas como estaba programado.

Se aprecia difícil que el dirigente nacional Tricolor venga a nuestra entidad en las próximas semanas que serán de intenso trabajo político interno, lo más probable es que sostengan alguna reunión en “petit comité” en la sede nacional con integrantes del CDE, liderazgos regionales y legisladores federales.

La cultura del “sospechosísmo” incide en que Ochoa Reza no quiso enfrentar cuestionamientos de la prensa en torno al caso Hernández Flores, pero lo cierto es que de todas maneras enfrentó este tema con la prensa de Monterrey. Por lo pronto el próximo miércoles 11 tendrá lugar la sesión del Consejo Político Nacional para revisar propuestas para la selección de procedimientos, que de acuerdo a los estatutos, pueden proceder. Esto referente a candidatos a la Presidencia de la República, gobernadores, senadores y diputados federales y los preparativos son los que justifican la inasistencia de Ochoa Reza concertada para el sábado pasado en esta capital.

Mientras que en Tamaulipas será en el cabalístico viernes 13 cuando tenga lugar la sesión de Consejo Político Estatal, con una agenda similar a la nacional sólo que aplicada a lo local, esto incluye la concertación de convenios de coalición con partidos y organizaciones; aterrizar los acuerdos nacionales para el caso local, incluyendo la ratificación de las cuotas de género, para jóvenes que incidirán en la conformación de las planillas municipales.

En ambas reuniones de consejo político no quedarán aun determinados los procedimientos, mucho menos convocatorias, si bien se concertarán acuerdos entre el CEN y los Comités Directivos Estatales que tendrán elección de gobernador para dar lugar a lo conducente. El CEN Tricolor lanzó un desmentido sobre un documento falso, en el que se anunciaba que este miércoles próximo el PRI definiría el método de selección de candidato. Y es que a muchos ya se les cuecen las habas.

3.- En lo local, no hay duda que el victorense Oscar Almaraz está decidido a representar el mejor papel de su vida en este caso como alcalde y no tiene reposo. Esto lo erige indudablemente a ser una de las mejores opciones para figurar en las boletas electorales del PRI en el 2018. Trabajo mata grilla.

La semana inicia con trabajos de pavimentación, rehabilitación de pavimento o bacheo, hay cuando menos tres vialidades de alto tráfico como parte de las 129 calles programadas y habrá inconvenientes que los victorenses tendrán que sortear pero vale la pena, si como resultado tendremos vías eficientes y seguras para la conservación de los vehículos.

Almaraz no ha dejado de escuchar a la gente, y va levantando una lista de requerimientos para ser tomadas en cuenta. Victoria estaba en muy mal estado en servicios públicos incluyendo la vialidad, a un año de gestión se ven resultados, aunque siguen existiendo necesidades por satisfacer