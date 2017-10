Descarta PES Tamaulipas desaparición de partidos opositores

Lo que proponemos es que las plurinominales sean electas, es decir que la ciudadanía las determine con su voto, dijo el dirigente del Partido Encuentro Social en el Estado, Rigoberto Rodríguez Rangel

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Domingo 08 de Octubre del 2017 a las 19:45

La postura del PRI de eliminar a los legisladores de representación proporcional carece de sentido, “no valdría la pena tener puros diputados priistas y panistas”, dijo el dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Rigoberto Rodríguez Rangel

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de eliminar a los legisladores de representación proporcional carece de sentido, “no valdría la pena tener puros diputados priistas y panistas”, dijo el dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES) Rigoberto Rodríguez Rangel.



Explicó que el ahorro que ellos –los priistas- están buscando en cuanto a recursos, no es conveniente, porque la máxima representación ciudadana que el Congreso de la Unión, solo tendría dos fracciones.



“Nosotros lo que proponemos es que las plurinominales sean electas, es decir que la ciudadanía las determine con su voto”, dijo tras explicar que de la lista que se hace por circunscripción, los más votados sean los que lleguen a diputados o senadores por esa vía.



El dirigente partidista en el tema de prerrogativas políticas, dijo que están recibiendo el apoyo de los recursos federales, sin embargo la mayoría del trabajo lo hacen con recursos propios.



En ese sentido, la posibilidad de desaparecer las prerrogativas políticas o el dinero público a los partidos si es viable, porque la participación política debe darse dentro de un convencimiento particular.



“Si yo quiero estar dentro de una participación política, en un partido, que sean nuestros propios recursos los que nos lleven al convencimiento de la gente y no que con el erario público exista la compra de votos”.



Puntualizó que el riesgo de ingreso de recursos de procedencia ilícita a los partidos y a las campañas, debe ser muy vigilada por la autoridad electoral y las mismas fiscalías especializadas, para evitar el uso de dinero sucio.