Exitoso el “Suena Tam”

Por: Alma Niger El Día Domingo 08 de Octubre del 2017 a las 20:00

Con gran éxito se llevó a cabo el evento “Suena Tam” que organizó el gobierno del estado en Nuevo Laredo, y donde alternativamente el gobierno municipal celebró la “Campechaneada Gastronómica”. Más de 30 mil personas acudieron a divertirse a dicho evento celebrado a espaldas del monumento a Benito Juárez y sobre la calle Campeche. El acto fue encabezado por el Secretario de Bienestar Social del gobierno del estado, Gerardo Peña Flores, quien trajo la representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, y donde el acto principal fue la participación de Celso Piña y su Ronda Bogotá, quien deleitó por varias horas con su pegajosa música, y por cierto música con sentido, deleitable para todas las familias, pues en este sentido los grupos que hacen apología del delito están descartados de este tipo de conciertos por parte del gobierno del estado. Bien por ello.

GUSTÓ LA “CAMPECHANEADA”

Todos los que asistieron al evento coincidieron en que fue muy acertado realizar la “Campechaneada Gastronómica” sobre la calle Campeche entre Reforma y Leandro Valle, toda vez que esta área es altamente restaurantera, y fue un gran tino de los comerciantes sacar sus mesas y sillas a las banquetas y calles, ofreciendo así un servicio diferente y agradable a los comensales. Muchos coincidieron en que se vuelva a repetir. Claro que no faltaron los criticones, los que nada les parece, pero bueno de antemano se sabe que son personas que sistemáticamente están en contra del gobierno y destilan su rabia a través de las redes sociales, pero pues hasta quedan mal al no estar enterados realmente de las cosas. Porque por ejemplo están los que criticaron al municipio por hacer el evento, cuando éste fue realizado por el gobierno del estado. Además critican que se molesta a los pacientes del hospital San José, cuando el ruido no llega al nosocomio, al estar en sentido contrario las bocinas. Pero bueno, allá ellos y sus amarguras.

GOBIERNO EN TU COLONIA GENERA BENEFICIOS

Gran participación ciudadana tuvo el programa “Gobierno en Tu Colonia”, celebrado el pasado sábado por la mañana en el centro comercial Smart Canseco, y el cual beneficio tanto a los habitantes de Reservas Territoriales, como de Bonito Toboganes y otros sectores de los alrededores. El evento estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, así como por Luis René Cantú Galván, director de la zona 1 perteneciente a Nuevo Laredo de la Secretaría de Bienestar Social (Sebisol) del gobierno del estado, además de la síndica Dorina Lozano Coronado y los regidores Julia Elida Ortega de los Santos, Imelda Sanmiguel Sánchez y Carlos Bulas Villarreal. Fueron muchos los servicios que se brindaron a través de diferentes dependencias municipales y estatales, siendo casi mil los beneficiados. En el acto un grupo de vecinos agradeció al alcalde Enrique Rivas Cuéllar el trabajo realizado en beneficio de la comunidad.

ABUSOS EN LA ENTREGA DE APOYOS MUNICIPALES

Durante la entrega de apoyos que está dando el gobierno municipal a personas afectadas por las inundaciones generadas por las lluvias de fines de septiembre, se han estado presentando muchos abusos por parte de algunas personas, que evidentemente quieren sacar el máximo provecho de la buena voluntad del gobierno. Y es que durante el recorrido realizado el pasado viernes por la tarde en la colonia La Sandía, se detectó a personas exigiendo la entrega de refrigeradores, siendo que cuando se realizaron los censos correspondientes pidieron colchones, despensas u otras cosas. Pero aprovechando la presencia del alcalde Enrique Rivas muchos se pusieron en su plan de que querían un refrigerador, y dado a que en un caso se cedió y se le dio a una señora, pues esto motivó a las demás a exigir lo mismo, en un claro abuso. Afortunadamente la regidora Julia Elida Ortega de los Santos, quien es la representante del sector, se mantuvo firme en lo que marcaban las listas, pues de lo contrario se hubiera tenido que dar refrigeradores a todos, y eso es imposible. No se vale tal abuso.

SE INTENSIFICA CAMPAÑA DE BACHEO

Ante la intensa proliferación de baches y hoyancos en calles de la ciudad, a consecuencia de las recientes e intensas lluvias, el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios ha intensificado los trabajos de bacheo y reparación de calles, aprovechando que ya volvió a salir el sol y por lo tanto las calles están secas y se puede trabajar en las mismas. Lamentablemente son tantos los baches que se crearon en la ciudad, principalmente en aquellas calles donde el pavimento ya tiene más de 20 años de servicio y es de asfalto, pero se hace todo lo posible por atender la problemática. A esto hay que sumarle que hay muchas alcantarillas sin tapas, pues estas fueron robadas al quitarse para que fluyera el agua, aunque también la COMAPA trabaja en la reposición de las mismas.

ASUME PRI POSTURA EN TORNO A CASO “GEÑO”

A través de un breve comunicado la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió que el proceso que se lleva a cabo por parte de autoridades estatales en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, sea con estricto apego a derecho y que no se anteponga ningún tipo de interés político ni partidario.

Asimismo el PRI reafirmó su compromiso con la sociedad y dejó en claro que es un instituto político respetuoso de las leyes de nuestro país y a la vez que será un claro observador de que la ley se cumpla, salvaguardando siempre los derechos que todo ciudadano mexicano tiene. Esa es la postura oficial del tricolor en torno al caso “Geño”.

SIGUEN LOS CAMBIOS EN EL PRI

Siguen los cambios en las dirigencias municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, y en esta ocasión tocó el turno a la dirigencia de Matamoros, donde el dirigente estatal el tricolor, Sergio Guajardo Maldonado, tomó protesta a Gerardo de la Cruz Carrillo y a Magda Eloísa Ávalos Rodríguez, como presidente y secretaria general, respectivamente, del PRI en dicha ciudad portuaria, esto en presencia del alcalde matamorense, Jesús de la Garza Díaz del Guante. Con esto se reitera que octubre será mes de cambios en las dirigencias locales priístas. De hecho se espera que en Nuevo Laredo se dé el movimiento para la tercera semana del mes en curso.

LO ÚLTIMO

Este lunes está cumpliendo años el regidor Gerardo Peña Maldonado, motivo por el cual le deseamos que se la pase de lo mejor. ¡Felicidades!... También cumple años mi colega, tocayo y viejo amigo, Juan Rodríguez López. ¡Felicidades Güero!.. Iguanas ranas está de manteles largos Eduardo Pérez Sansores. ¡Felicidades Wayo!... Este lunes a las 10 de la mañana la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate, pondrá en marcha la Tercera Semana Nacional de Salud 2017, esto en la escuela “Solidaridad”, situada en Eva Samano y Río Colorado, de la colonia Solidaridad… Ni duda cabe que entre los restaurantes que más destacaron durante la “Campechaneada Gastronómica”, por el gran servicio brindado, estuvo Army Wings. La verdad se la rifaron y gustó mucho lo que ofrecieron… ¿Quién es la empleada de la Contraloría Municipal a la que le apodan “La Bud Ligth”?, por aquello de que “tiene dos semanas en promoción”, jejejeje.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com