Se intensifican diferencias entre Trump y senador republicano Bob Corker

Por: Notimex El Día Domingo 08 de Octubre del 2017 a las 13:00

Washington,(Notimex).- El presidente Donald Trump y el senador republicano Bob Corker intensificaron hoy sus diferencias a través de Twitter, luego de que el mandatario atacara al legislador de Tennessee, y este le respondiera diciendo que necesitaba ser colocado en "un centro de cuidado para adultos".

"El senador Bob Corker 'me rogó' que lo respaldara para su reelección en Tennessee. Dije 'NO' y se retiró (dijo que no podía ganar sin ..... mi aprobación). También quería ser Secretario de Estado, dije 'NO GRACIAS'", escribió Trump la mañana de este domingo en una serie de tres tweets consecutivos.

Trump añadió: "¡Él también es en gran parte responsable del horrendo acuerdo de Irán! ... Por lo tanto, yo esperaría plenamente que Corker fuera una voz negativa y se interpusiera en el camino de nuestra gran agenda. ¡No tenía coraje para ser candidato!".

Corker, respondió poco tiempo después, utilizando la misma vía. “Es una pena que la Casa Blanca se haya convertido en un centro de cuidado para adultos. Alguien obviamente perdió su turno esta mañana”, señaló.

Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, anunció el mes pasado que no buscaría otro periodo en el Senado y luego hizo algunos comentarios críticos sobre el comportamiento y el temperamento de Trump.

En agosto pasado, Corker dijo que Trump aún no había demostrado "la estabilidad ni algo de la competencia" que necesitaba para tener éxito.

El pasado miércoles, el senador declaró que el secretario de Estado, Rex Tillerson, el secretario de Defensa, James Mattis y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, "ayudan a separar a nuestro país del caos".

Corker también dijo que Tillerson no ha recibido el apoyo que necesita de Trump.

"Quiero decir, mira, veo lo que está pasando aquí", dijo Corker. "Yo trato con la gente en toda la administración y (Tillerson), desde mi perspectiva, está en un lugar increíblemente frustrante”, indicó.

Tillerson, quien se ha mostrado disgustado con Trump y su propio papel en la administración, hizo una declaración pública la semana pasada reafirmando su apoyo al presidente después de que las noticias hablaban de acritud entre los dos hombres, principalmente que Tillerson había cuestionado la inteligencia de Trump, llamándolo "idiota", frente a otros altos funcionarios.

La declaración de Tillerson de apoyo hizo que el presidente dijera que su secretario de estado había refutado la historia sobre el insulto. Trump dijo a periodistas en el interior de un hospital de Las Vegas, donde visitaba a las víctimas del tiroteo en masa del domingo pasado, que tenía "total confianza en Tillerson".