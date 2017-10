Dirigencia estatal del PAN debe informar sobre designación de candidatos en Tampico

Ya que no se ha informado sobre los rumores que existen de que dos aspirantes externos serían sus candidatos a la alcaldía, señaló el ex regidor, Lamberto González de la Maza

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Sabado 07 de Octubre del 2017 a las 13:31

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Tamaulipas, debe informar oficialmente sobre el método de selección del candidato a alcalde en Tampico, señaló el ex regidor, Lamberto González de la Maza

Autor: Baldemar Mijangos

Tampico, Tamaulipas.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) de Tamaulipas, debe informar oficialmente sobre el método de selección del candidato a alcalde en Tampico, señaló el ex regidor, Lamberto González de la Maza.



Agregó que ni el líder estatal del partido blanquiazul, Francisco Elizondo Salazar, ni la presidenta del partido en Tampico, Rosario González, han informado sobre los rumores que existen de que dos aspirantes externos serían sus candidatos a la alcaldía.



Señaló que espera que ambos den cara a la militancia y deben comparecer para que informen a la militancia sobre esta situación, donde presuntamente, César Amor y Eduardo Hernández Chavarría, estarían siendo promovidos para dicho cargo, a espaldas de la militancia.



Indicó que a partir de que expresó su sorpresa y enojo de la presunta llegada de un candidato externo sin ser tomada en cuenta la militancia han surgido voces que exigen se esclarezca esta situación, pues se están diciendo muchas cosas sobre la designación del candidato a alcalde.



Citó que otros grupos de panistas inconformes estarían levantando firmas de los militantes para exigir que se informe de forma oficial qué método de elección será aplicado, a fin de que los aspirantes externos conozcan si tienen posibilidad de platicar con la militancia.



González de la Maza, quien encabeza un importante grupo de militantes panistas, sostuvo que más del 80 por ciento están debatiendo esta situación, porque están observando que no se está tomando en cuenta a la militancia, por lo que no quieren que pase igual de lo que vivieron en el año 2010.



Advirtió que no sabe si esta misma situación esté ocurriendo en otros municipios del Estado, pero por lo que toca a Tampico espera que esta exigencia que le hacen a sus dirigentes estatal y municipal se escuche para que acudan ante ellos, para que se acaben estos rumores y reciban la postura oficial del PAN sobre la designación de su candidato a alcalde.







Bamp