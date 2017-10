Vida que se busca en otros planetas sería muy distinta a la de la Tierra

Por: Notimex El Día Viernes 06 de Octubre del 2017 a las 21:09

México, (Notimex).- La vida que se busca en otros planetas podría ser muy diferente a la que existe en la Tierra, y aunque se explore con base en el agua podría ser "bastante variada", señaló la astrónoma Leticia Carigi Delgado.

En el marco de la Semana Mundial del Espacio, que se realiza en el Museo de Ciencias Universum, la investigadora del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) planteó que la amplia diferencia podría ser una posibilidad.

"Muy probablemente esta vida que buscamos no sería igual porque nosotros estamos diseñados para las condiciones que existen en la Tierra, entonces podría ser nada parecida a la de las condiciones en otros lados", explicó.

En entrevista, dijo que aún no existe prueba contundente de que exista vida en otros planetas, sin embargo admitió que la comunidad científica considera que sí la hay, por "cuestiones estadísticas".

"No somos el único planeta, sólo conocemos muy pocos y ni siquiera los pocos que conocemos los hemos explorado", señaló.

Recordó que la Tierra posee cuatro mil 600 millones de años y ha sufrido alrededor de seis extinciones, la última la de los dinosaurios a causa de un meteorito, lo cual provocó que las nuevas especies fueran más complejas y se adaptaran más rápido.

"El ser humano, por ejemplo, que no tenía garras ni dientes, desarrolló el cerebro. Entonces en otro lugar pues podría o no podría ser que hayan tenido o no extinciones, no lo sabemos. No conocemos ni el origen de nuestra vida, pero yo creo que 'no estamos solos' es parte de la filosofía del ser humano y por eso la búsqueda", planteó.

Afirmó que con la tecnología actual se está muy lejos de saber si existen civilizaciones comunicativas en otros lugares, pues hasta ahora sólo se ha podido aproximar al sistema solar donde se sabe que en lugares como Marte existe agua congelada y donde se podría encontrar vida, pero sólo de forma unicelular, es decir a nivel bacterias.

Por otro lado, Carigi Delgado dijo que de encontrar una civilización en algún otro planeta aún no se ha determinado cuál sería el mensaje que se haría llegar desde la Tierra ni quién lo daría.

"No se ha llegado a conclusiones o a protocolos, todavía está en discusión, lo único que sí ha quedado claro es que no se podría responder de manera inmediata hasta que no haya sido consultado con la comunidad científica internacional", finalizó.