Cárcel o libertad de Eugenio Hernández lo decide la justicia: Magda Peraza

Cuando la alcaldesa de Tampico fue legisladora local Eugenio Hernández fue gobernador, en específico de 2008 a 2010, aunque no tiene nada que reprocharle porque mantuvo con él una relación institucional

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Viernes 06 de Octubre del 2017 a las 19:13

La liberación o el encarcelamiento del ex gobernador Eugenio Hernández Flores está en manos de la justicia estatal, señaló la alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra

Autor: Baldemar Mijangos

Tampico, Tamaulipas.- La liberación o el encarcelamiento del ex gobernador Eugenio Hernández Flores está en manos de la justicia estatal, señaló la alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra.



Agregó que conoció de la detención del ex mandatario estatal, pero reiteró que no conoce de qué se le acusa ni tampoco qué tipo de demandas enfrenta.



Indicó que cuando ella fue legisladora local Eugenio Hernández Flores fue gobernador, en específico de 2008 a 2010, aunque no tiene nada que reprocharle porque mantuvo con él una relación institucional.



En este punto, abundó que como persona le merece el respeto, excepto que en 2010 no le dio la candidatura a la alcaldía de Tampico por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que tuvo que buscarla por el de Acción Nacional (PAN), y que eso sería lo único que a la distancia ve que no la favoreció.



Puntualizó que siempre se mantuvo con una relación de respeto con el ex mandatario, de quien como persona no tiene nada que calificar, al advertir que su futuro está en manos de las autoridades de justicia si es encarcelado o queda en libertad.