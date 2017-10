Citó Contraloría de Tamaulipas a tres ex funcionarios de Altamira

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Viernes 06 de Octubre del 2017 a las 19:00

La Contraloría Gubernamental de Tamaulipas requirió a ex funcionarios de Altamira, debido a inconsistencias que se detractaron en la nómina y el personal que laboraban

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- La Contraloría Gubernamental de Tamaulipas requirió a ex funcionarios de Altamira, debido a inconsistencias que se detractaron en la nómina y el personal que laboraba.



Francisco Ortiz, controlar municipal en el Ayuntamiento de Altamira, señaló que los requeridos son el ex alcalde Armando López Flores, así como la ex tesorera y el ex secretario.



Señaló que todo parece indicar que fueron detectadas algunas inconsistencias, por lo cual solicitan la información correspondiente para verificarla.



"Es información de auditoría, de nómina de personal, que en este momento la Contraloría Gubernamental nos está pidiendo del periodo 2016”, expuso.



Añadió, “ellos quieren corroborar una información de algo que están detectando y van por ciertos objetivos que estamos complementando".



"Ya se ha mandado a solicitar la información que faltaba a los funcionarios como ex tesorera, ex alcalde, los cuales han mandado a su representante", comentó.



Manifestó Francisco Ortiz que ya “dejamos los requerimientos y se apersonó gente entregando la información”.



“Nos corresponde a nosotros como Ayuntamiento y somos responsables de entregar la información y los ex funcionarios tienen la obligación de complementar y que contribuyan a entregar la información pertinente, subsanar cualquier duda que venga del Estado", finalizó.