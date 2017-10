Denuncia PRI en Matamoros que caso “Geño” podría ser una “cortina de humo"

Al acercarse el tema político del 2018, señaló el dirigente local del tricolor Víctor Manuel García, quien dijo que esto no tiene por qué afectar a una institución como el PRI

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Viernes 06 de Octubre del 2017 a las 17:34

La detención del ex gobernador Eugenio Hernández Flores podría ser una “cortina de humo”, al acercarse el tema político del 2018, consideró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Matamoros, Víctor Manuel García Fuentes

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- La detención del ex gobernador Eugenio Hernández Flores podría ser una “cortina de humo”, al acercarse el tema político del 2018, consideró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Matamoros, Víctor Manuel García Fuentes.



Manifestó que su posicionamiento sobre este tema es muy claro, “ojalá que no se trate de tirar una cortina de humo y querer aprovechar capitales externos políticamente hablando y que quieran aprovecharse para el proceso del 2018”.



A pregunta expresa, destacó que las situaciones personales como las que ahora enfrenta el ex mandatario tamaulipeco, no tienen por qué afectar a una institución como es el PRI, por lo que aseguró que siguen trabajando intensamente y fuerte desde el partido.



Asimismo reiteró que la detención de cuatro ex gobernadores priistas, como son Javier Duarte de Veracruz, Roberto Borge de Quintana Roo, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores de Tamaulipas, es tema de la justicia y que poco a poco se irán aclarando las cosas.



De entrada, reiteró que espera no se trate de una cortina de humo donde se quieran beneficiar políticamente rumbo al 2018, que es donde el PRI irá con todo, fortalecidos, en donde tiene la confianza de que en Tamaulipas se ganen las dos senadurías, las nueve diputaciones federales, la Presidencia de la República y las 43 alcaldías de la entidad.