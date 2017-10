Invitan a la séptima edición de la carrera Imagen en Playa Miramar

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Viernes 06 de Octubre del 2017 a las 17:31

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Autoridades estatales y municipales, así como la empresa Grupo Imagen, invitaron a la población a la 7a Carrera Imagen 5 K y 10 k, a desarrollarse el próximo 5 de noviembre en la Playa Miramar, de Ciudad Madero.



En la rueda de prensa estuvo el director de deportes de dicha empresa, Pablo Carrillo, así como el gerente de Imagen Tampico Jorge Villa, para invitar a la población a la actividad física.



Al hacer uso de la voz, el locutor resaltó la importancia de realizar actividades deportivas, con la intención de bajar los índices de diabetes y obesidad.



"Lo que estamos haciendo aquí en Madero y Tamaulipas es hacer un pequeño granito de arena para revertir algo que no solo es costoso para el país, sino muy costoso en los hogares mexicanos".



"Esto que hacemos es un pequeño antídoto contra esta enfermedad que además le cuesta mucho dinero al país".



Pablo Carrillo, resaltó de las bondades con las que cuenta la zona de Playa para hacer el deporte, por lo que añadió, "es un lugar privilegiado para correr, hay que ayudar no a Imagen, no al municipio, hay que ayudar a los mexicanos para que todos los hogares de este país tengan más espíritus".



Andrés Zorrilla, alcalde de la urbe petrolera, señaló, "es un referente muy importante generando una actividad importantísima, sin duda alguna este tema del deporte coincide con lo que ha venido propuesto el señor gobernador".



"Contribuyen al fortalecimiento del tejido social, generamos un ejemplo familia, una actividad muy importante para nuestra juventud y para los deportistas", finalizó.