Niegan servicio médico a ancianito en Centro de Salud de Ciudad Victoria

Por la falta de material y la orden del administrador, le fue negado el servicio médico en el Centro de Salud de la colonia América de Juárez a don Santiago Villareal, quien es diabético

Por: HT Agencia El Día Viernes 06 de Octubre del 2017 a las 13:37

Autor: Everardo Eguia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal del Centro de Salud ubicado en la colonia América de Juárez en Ciudad Victoria, le negó el servicio médico a un hombre de la tercera edad que es diabético y solicitaba la colocación de un catéter.



Se trata de Santiago Villarreal López, quien comentó que acudió a la clínica en mención porque necesitaba que le colocaran un catéter para aplicarse diversas inyecciones intravenosas.



Sin embargo, fue la enfermera quien al parecer le manifestó que no se podría debido a que hacía falta material para ello, además le dijo que por orden del administrador no se le brindaría el servicio.



“Yo tengo un seguro popular que me atiendo y yo creo que ese seguro voy a cualquier dependencia y me atiende, pero no, así nada más con la mano en la cintura me dijeron que no me podían dar servicio”, expuso el abuelito.



Don Santiago se mostró inconforme por tal situación e indicó que luego de hacerlo esperar por más de dos horas finalmente se dirigió a la Cruz Roja Mexicana para que le brindaran el servicio, por lo que cuenta que por poco y pierde su pie.



“Casi pierdo mi pie, estoy apuntado de un dedo, estoy en proceso y los diabéticos no podemos dejar pasar un horario en cuanto a medicinas, y gracias a eso yo tuve un letargo en cuanto a mi pie”, precisó.



Cabe mencionar que Villarreal López solicita la supervisión de dicha clínica, pues comenta que mientras le negaban la atención el personal de la clínica parecía estar celebrando algo y almorzaban en horario laboral.



“Le digo a la autoridad del Sector Salud que ponga un poquito más de atención, ya que cuando yo llegué ahí parecía tertulia, todo mundo almorzando, todo mundo como que había fiesta, no se me tomó en cuenta y me tuve que retirar”, puntualizó.