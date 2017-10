Huyen constructoras ante falta de obras en Madero

Los compañeros se han ido a Puebla, Veracruz, Villahermosa, para buscar oportunidad porque a veces no hay inversión, aseveró el empresario del ramo de la construcción, Roberto Razo Chapa

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Viernes 06 de Octubre del 2017 a las 11:12

Huyen constructoras ante falta de obras en Madero, aseveró el empresario del ramo de la construcción, Roberto Razo Chapa.

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Constructores de Ciudad Madero han tenido que irse a buscar trabajo a otras entidades del país, lo anterior debido a la falta de obras públicas, aseveró el empresario del ramo de la construcción, Roberto Razo Chapa.



Manifestó que en la región "ha estado apretado, no hay presupuestos en la zona".



"El primer semestre del año complicado, los compañeros se han ido a Puebla, Veracruz, Villahermosa, para buscar oportunidad porque a veces no hay inversión", reconoció.



"La mayoría de sus proyectos son fuera, son industriales de otros lados, pero en la zona es muy poco", comentó.



Declaró que por lo pronto, se encuentran participando en licitaciones para entrar a trabajar en la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad Madero.



Razo Chapa, puntualizó que pese a la situación, se han hechos los esfuerzos para no realizar recortes de personal.



ncme/bamp