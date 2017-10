Aprovechan ladrones distracción de estatales en sur de Tamaulipas

Este mes se incrementó mucho sobre todo el robo a casa habitación y robo a negocio, aprovechan que los elementos están asignados a apoyar por las inundaciones, aseveró el delgado de la Policía Estatal, Alejandro Beaven Magaña

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Viernes 06 de Octubre del 2017 a las 11:05

Autor: Carlos Juárez

Altamira, Tamaulipas.- Al menos seis robos a comercios de la zona sur de Tamaulipas se reportan en tan solo 24 horas, sobre la situación, el delgado de la Policía Estatal, Alejandro Beaven Magaña, manifestó que los ladrones están aprovechando que los elementos están ocupados en situaciones de apoyo a damnificados.



Puso como ejemplo, que los Estatales que están asignados a Altamira, fueron enviados a apoyar a familias de los fraccionamientos donde se registraron inundaciones.



"Hemos disminuido presencia en muchos lados por cuestiones de las inundaciones, por ejemplo Altamira casi lo dejamos solos, la gente de Tampico y Ciudad Madero los mandamos a cubrir la zona normal, porque aquí teníamos a toda la gente de Altamira apoyando y por lo que veo seguiremos apoyando", comentó.



"Altamira se enfocó a puro apoyo a la población y entonces para la vigilancia tuvimos que meter patrullas de Tampico y Ciudad Madero", explicó.



“Obviamente que nos diluye, además mucha gente piensa que por necesidad justifica robar pero una cosa no justifica la otra, el que hayas perdidos tus cosas no significa que tengas que robar en otros lados", agregó.



"Ahorita estamos trabajando porque este mes se incrementó mucho sobre todo el robo a casa habitación y robo a negocio, estamos incrementando mucho la presencia, pero ahora sí que gente que no andaba robando ahora lo anda haciendo", concluyó.



