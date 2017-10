Anuncian nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2018

La organización del lugar publicó una lista con 19 propuestas, de las cuales Kate Bush, Dire Straits, Eurythmics, Judas Priest, The Moody Blues, Radiohead, Rage Against The Machine, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe, éstas últimas ya fallecidas, obtuvieron este año su primera nominación

Por: Notimex El Día Jueves 05 de Octubre del 2017 a las 10:43

Las agrupaciones Bon Jovi, Depeche Mode, Radiohead, Judas Priest, The Cars y la cantante Nina Simone, son algunos de los nominados para pertenecer al Salón de la Fama del Rock and Roll

Autor: Notimex

Twittear La Nota se ha leido 49 veces. 49 en este Día.