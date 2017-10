Muere hombre al ser atropellado en la Matamoros-Victoria

Al sitio acudieron elementos de PC y Tránsito local para acordonar el área en espera de la llegada de la Policía Estatal Investigadora y de Servicios Periciales

Por: HT Agencia El Día Jueves 05 de Octubre del 2017 a las 10:36

Autor: Marco Rodríguez

Matamoros, Tamaulipas.- Una persona del sexo masculino perdió la vida instantáneamente al ser brutalmente atropellada ayer miércoles en el kilómetro 5 de la carretera Matamoros-Ciudad Victoria.



Al sitio acudieron elementos de Protección Civil (PC) y Tránsito local para acordonar el área de los lamentables hechos, en espera de la llegada de los agentes de la Policía Estatal Investigadora y del Departamento de Servicios Periciales.



El cuerpo estaba sobre la carpeta asfáltica en el carril de sur a norte y presentaba lesiones en en la parte occipital, fractura en la pierna izquierda, lesión en la pierna derecha, así como varios hematomas y excoriaciones en la espalda.



Al realizarse una inspección de su pertenencias no se le encontró identificación alguna, por lo que al momento del levantamiento del cadáver a las 19:00 horas se le asignó como no identificado.



Los agentes realizaron una búsqueda de personas que pudieran ser testigos pero no se encontraron, por lo que se ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.