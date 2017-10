Diego Luna y Luis Gerardo Méndez promueven el uso funcional del Internet

Los actores alternan funciones de "Privacidad", puesta en escena que ofrece temporada en el Teatro de los Insurgentes

Por: Notimex El Día Jueves 05 de Octubre del 2017 a las 10:21

México, (Notimex).- Convencidos del poder del Internet y las redes sociales, los actores Diego Luna y Luis Gerardo Méndez buscan reflexionar en torno al eficaz uso de los dispositivos electrónicos en "Privacidad", puesta en escena que arrancará temporada hoy en el Teatro de los Insurgentes.

En entrevista con Notimex, Luna sostuvo que es importante aprender a usar la tecnología, de ahí que esta pieza intenta poner sobre la mesa cuestiones que nadie toma en cuenta a la hora de abrir una red social o publicar algún estado emocional en Internet.

"No queremos que no usen estas herramientas, lo que queremos decirles es aprende a usarla, infórmate, no caigas en lo que todos hacen... hay que entender cómo funciona", apuntó el también cineasta.

Y es que Luna asegura que la tecnología está rebasando a la realidad. "Queremos que vean con nosotros el futuro que está aquí a la vuelta. Qué va a pasar en cinco o 10 años cuando queramos pedir un seguro médico y la aseguradora tenga acceso a nuestros perfiles o cuando busquemos trabajo y recursos humanos vea que cada ocho día nos vamos de fiesta, esto surge de darnos cuenta de que perdimos el control de comunicarle al otro quienes somos".

El actor, quien está por arrancar filmación con Woody Allen, hizo énfasis en la importancia del Internet y recordó: “Es una herramienta que ha cambiado elecciones, como en el caso de España, en el que un fin de semana la opinión y el voto de la gente y las encuestas se volvieron obsoletas.

"Claro que estas herramientas sirven y son eficaces para tener una conexión necesaria pero tenemos que seguir valorando la profundidad y cómo las utilizamos", agregó.

Al respecto, el actor Luis Gerardo Méndez, con quien Luna alternará funciones, indicó que justo eso es lo relevante de la puesta en escena, ya que habla de lo que está sucediendo entre la era digital y la sociedad.

"Mi generación, por ejemplo, está sufriendo de ansiedad por estar pegada a los teléfonos celulares, bombardeando el cerebro de información porque no quiere pensar", anotó.

Y se refirió a que como figura pública hoy en día es más complejo desenvolverse que hace 20 años. "Twitter es como el patio de la secundaria en el que cualquiera es líder de opinión y donde se ‘bulean' unos a otros, y más te vale pertenecer a un grupo: los populares, deportistas, nerds, etcétera, porque si no te va a llegar por todos lados", añadió.

Subrayó que "Privacidad" es una reflexión sobre el poder y la responsabilidad que se tiene al usar las redes sociales, "es también una reflexión sobre qué estoy dispuesto a regalar de mí, es decir, qué voy a compartir en Internet, porque una vez publicándolo ya no pertenece a nosotros".

Vale mencionar que la función de "Privacidad" de este viernes 6 de octubre estará a cargo de Luis Gerardo Méndez y será la primera cuyo monto total será destinado a la campaña de fondeo de la plataforma de Omaze, organizada por Ambulante para recaudar fondo a beneficio de los afectados por los sismos en México.

La segunda función a beneficio será el viernes 27 de octubre y estará a cargo de Diego Luna, cuyo monto total recaudado se irá a la plataforma de "GoFundMe: Love Army Mexico" impulsada por Luis Gerardo Méndez, entre otros.