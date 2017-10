Preparan maestros protestas contra el ISSSTE

Por: Alma Niger El Día Miercoles 04 de Octubre del 2017 a las 20:04

Los maestros jubilados de Tamaulipas están dispuestos a realizar plantones en las instalaciones que el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene en diversas partes de la entidad, esto a fin de obligar a dicho organismo a depositar el faltante que existe en los pagos a la pensión de más de 20 mil maestros jubilados en la entidad. Esto ha trascendido luego de que los profesores afectados estén indignados por el incumplimiento de las autoridades del ISSSTE, quienes en su tiempo aseguraron que a más tardar en septiembre cubrirían los adeudos, con retroactivo al 2013, y se fue dicho mes y no han pagado. De hecho el dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez, ya tomó este asunto en sus manos y ha manifestado que se hará lo necesario para garantizar el pago del recurso. Sin embargo algunos “profes” ya se andan “calentando” y planean protestas en las instalaciones del ISSSTE.

NO HAY CARIÑO PAN-PRD-MC EN TAMAULIPAS

Mientras que a nivel nacional los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno y del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, andan bien “manitos” para todos lados, incluso dando entrevistas de manera conjunta y asegurando que el Frente Amplio Democrático (FAC) será toda una realidad, a nivel estatal no se han visto reuniones entre los líderes de estos partidos, y por lo que se entiende ni se verán, puesto que entre unos y otros no se pueden ver ni en pintura. Y es que en el PAN no quieren saber nada del PRD y del PMC, desde las pasadas elecciones. No olvidemos que los candidatos de estos dos últimos partidos atacaron con todo al ahora mandatario estatal, y por eso hay ciertas heridas que ni siquiera cicatrizando están.

NI A NIVEL MUNICIPAL

Incluso a nivel municipal, es decir Nuevo Laredo, tampoco ha habido reuniones entre los líderes de estos partidos, y se duda que se vayan a dar. Al respecto cabe anotar que los azules más o menos toleran a los naranjas, pero a quienes de plano no quieren ver ni en pintura es a los amarillos, ya que han sido tantos los ataques de estos últimos hacia ellos. De hecho se ignora cómo se vaya a proceder en esta ciudad fronteriza en caso de que se dé la referida alianza partidista. Será algo interesante de ver.

EMPIEZA A TRABAJAR DELEGADO DEL PRI

Fue hasta este miércoles que el nuevo delegado del PRI de Tamaulipas en Nuevo Laredo, Eliseo Castillo Tejeda, arribó a las instalaciones del comité municipal para empezar a trabajar en todo lo relacionado al tricolor, y entre lo que principalmente se encuentra el designar un nuevo dirigente municipal. Las reuniones fueron a puerta cerrada, y se espera que sea hasta la próxima semana cuando Eliseo se presente ante los medios de comunicación. No obstante Eliseo trae la férrea encomienda del dirigente estatal Sergio Guajardo Maldonado, de poner orden en los grupos políticos del PRI, pero a la vez escuchar todas sus inquietudes. El objetivo fundamental es generar la unidad partidista que permita al Revolucionario Institucional fortalecerse con miras a los comicios del 2018, para recuperar la Presidencia Municipal y de ser posibles las Senadurías, y a la vez mantener el escaño en la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República.

APOYARÁN EN ACCIONES POR CONTINGENCIA

El tema de los fondos de ayuda para desastres naturales, así como planes de apoyo en contingencias como la que actualmente registra Nuevo Laredo, a causa de las fuertes lluvias que ocasionaron el desbordamiento de arroyos, fueron considerados por autoridades de México y Estados Unidos, durante la reunión del Grupo Regional de Trabajo Frontera 20/20. Dicha reunión fue encabezada por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, así como por el Cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Philip Linderman, además del director de la Oficina Región 6 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Carlos Rincón, entre otras autoridades. Igualmente se habló sobre la necesidad de combatir enfermedades infecciones y la presencia de mosquitos transmisores de Dengue, Chikungunya y Zika, que están proliferando tras las intensas lluvias e inundaciones, y pueden llegar a convertirse en una pandemia. Al respecto se ofreció todo el apoyo del referido grupo para proceder al respecto.

LICENCIAS DE MANEJO A MITAD DE PRECIO

Debido a los nuevos lineamientos electorales, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo ha cambiado el nombre del programa “Alcalde en Tu Colonia” por el de “Gobierno en Tu Colonia”, el cual mantendrá el mismo esquema consistente en llevar los servicios del gobierno municipal a diversas colonias para beneficio de los habitantes. El programa se continuará realizando los sábados y el primero bajo este nuevo esquema se realizará este 7 de octubre en la colonia Bonito Toboganes y el fraccionamiento El Progreso de Reservas Territoriales. La cita será a partir de las 10 de la mañana en el estacionamiento del centro comercial Smart Canseco, situado en Carlos Canseco y Prometeo. El servicio se brindará hasta la 1 de la tarde. Habrá de más 70 servicios de diferentes dependencias municipales y a las que se agregarán dependencias estatales, El atractivo principal será que se dará un 50 por ciento de descuento en el trámite de la licencia de conducir, esto por parte de la Oficina Fiscal del Estado. De esta forma las licencias de 2 años costarán 225 pesos y las de tres años 335 pesos.

REMODELARÁN HOSPITAL CIVIL

Para la próxima semana se espera que se inicien los trabajos de remodelación del Hospital Materno Infantil, más comúnmente conocido como Hospital Civil de Nuevo Laredo, y los cuales han sido ordenados directamente por la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien el pasado viernes por la tarde estuvo justamente en dicho nosocomio, y dio instrucciones para que se realicen las remodelaciones necesarias, y autorizando el presupuesto correspondiente. Entre las tareas que se harán se encuentran la instalación de un sobre-techo, es decir un techo encima del que ya está y el cual se encuentra muy deteriorado, así como la reparación de cuartos dañados por las lluvias, el pintado en color blanco de la fachada y demás mejoras, incluyendo los jardines. De esta forma continuarán mejorando las instalaciones del Hospital Civil, el cual luce otra cara desde que asumió la administración del mismo el doctor Jorge Pérez Santos.

LO ÚLTIMO

Volvió a llover en Nuevo Laredo, aunque no tan contundente como exageraron algunos. Sin embargo como quiera la lluvia traumó gente… Que el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón siempre sí se va aventar como candidato independiente a la Presidencia de la República. Pues que mal, porque como mandatario estatal ha quedado a deber. Se esperaba mucho del “Bronco”, el cual se ha convertido en vil “Pony”… Habitantes de 76 municipios de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México, afectados por los sismos de septiembre pasado, recibieron de forma directa 125 toneladas de ayuda humanitaria distribuida por Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex-Telcel. Como parte de la ayuda, se han entregado cerca de 900 casas de campaña, además de instalarse 15 plantas potabilizadoras de agua, así como 16 mil 500 despensas; 15 mil 050 colchonetas y 14 mil 800 cobertores.