Realizarán marcha y plantón maestros jubilados de Tamaulipas

Quieren que el gobernador les ayude como intermediario ante el secretario de Hacienda y el director general del ISSSTE, pues no cumplieron con el pago que les harían el 30 de septiembre, dijo el líder Rodrigo Tavares García

Por: HT Agencia El Día Miercoles 04 de Octubre del 2017 a las 21:15

Maestros jubilados de Tamaulipas realizarán marcha y plantón para solicitar el respaldo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca como intermediario, y que se garantice el pago a más de 20 mil mentores que supuestamente se les haría el pasado 30 de septiembre, dijo el líder, Rodrigo Tavares García

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Maestros jubilados de Tamaulipas realizarán marcha y plantón en la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para solicitar el respaldo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca como intermediario, y que se garantice el pago a más de 20 mil mentores que supuestamente se les haría el pasado 30 de septiembre, dijo el líder, Rodrigo Tavares García.



Luego de entregar unos oficios al secretario general de Gobierno, señaló que quieren que el gobernador les ayude como intermediario ante el secretario de Hacienda y el director general del ISSSTE, pues no cumplieron con el pago que les harían el 30 de septiembre, “nos dejaron vestidos y alborotados”.



“Todos los maestros esperaban el pago, ahora nos salen con que apenas andan armando expediente, que apenas los van a llevar a México y van a ver si se puede este año sino para el próximo, como si estuviéramos pidiendo limosna, eso es una burla para quienes hemos entregado toda nuestra vida en favor de la educación, es un dinero que se nos adeuda, que ha venido jineteando el ISSSTE y no lo ha querido soltar hasta que hicimos presión y nos garantizaron que el 30 de septiembre quedaría pero no fue así y esa es la gran molestia”, indicó.



Por lo anterior, mencionó que están convocando a más de tres mil maestros jubilados para una marcha y tomar la delegación del Issste, hasta que les garanticen fecha y hora del pago, “la repuesta y el compromiso de que voy a exigir una mesa de negociaciones con el Gobierno Federal, del Estado, con el ISSSTE y a quienes les compete, para que se garanticen pagarnos lo que se nos debe”.



Puntualizó que la manifestación será el lunes 9 y se iniciará a las 10:00 horas del 12 Bulevar a la delegación estatal del Issste, plantón permanente hasta que no se resuelva el tema que están demandando, “vienen compañeros de Tampico, Madero, Altamira, González, Aldama, Ocampo, Tula, Mante, Victoria, Matamoros y Nuevo Laredo”.