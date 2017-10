Presentan en Tampico libro "Sonrojos Anónimos"

La novel escritora Dulce María Bautista Salas desde muy chica exploró la creación literaria la que ha convertido en su pasión, y mediante la cual aborda las vicisitudes que los jóvenes viven día con día

El libro “Sonrojos Anónimos” fue presentado en Tampico por la novel escritora Dulce María Bautista Salas, quien recomendó a los jóvenes tamaulipecos buscar el apoyo de organismos para crear obras literarias

Tampico, Tamaulipas.- El libro “Sonrojos Anónimos” fue presentado en Tampico por la novel escritora Dulce María Bautista Salas, quien recomendó a los jóvenes tamaulipecos buscar el apoyo de organismos para crear obras literarias a fin de interesar a más adolescentes en la literatura.



Agregó que desde muy chica exploró la creación literaria la que ha convertido en su pasión, y mediante la cual aborda las vicisitudes que los jóvenes viven día con día.



Destacó que para ella no ha sido difícil incursionar en la creación literaria, pues desde los siete años, ha escrito un serial de 15 libros, principalmente en internet, es por ello que animó a más adolescentes a seguir sus pasos, aunque reconoció que en México la lectura entre la población no es algo común.



Agradeció el apoyo que está recibiendo de parte del Ayuntamiento de Tampico, de la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, y de la directora de Cultura municipal, Diana Zamora, para presentar esta obra titulada "Sonrojos Anónimos", la cual firma con el pseudónimo Ari Blue.



Dijo que su incursión es la novela, obras que se encuentran en la plataforma Wattpad, donde los chicos pueden encontrar el total de sus creaciones donde aborda las problemáticas y la vida cotidiana de los adolescentes.



Ari Blue fue recibida en Tampico por la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, junto con sus padres Jonathan Bautista Cerda y Brenda Mezquitic Reyes, siendo felicitados por el soporte que le dan a Ari en sus deseos de convertirse en una futura escritora.





