Inválida Tribunal Electoral de Tamaulipas acuerdo del IETAM

El Pleno del TRIELTAM validó por mayoría de votos el acuerdo del IETAM para firmar convenios con el INE y revocó el acuerdo que emite lineamientos para los cómputos municipales

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Miercoles 04 de Octubre del 2017 a las 17:44

El Tribunal Electoral de Tamaulipas, invalidó el acuerdo por el que se emitieron los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de los Cómputos Municipales del Proceso Electoral 2017-2018

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal Electoral de Tamaulipas, invalidó el acuerdo por el que se emitieron los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de los Cómputos Municipales del Proceso Electoral 2017-2018, en razón de que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) no cumplió con la obligación de convocar a las reuniones de trabajo que se debieron celebrar con los representantes de los partidos políticos.



En la ponencia del magistrado Edy Izaguirre Treviño, señaló que la ley obliga a que los Consejeros de manera previa a la aprobación de los lineamientos, convoque a los representantes partidistas, sin embargo además no fundo ni expreso los motivos por los cuales no los convoco.



Por mayoría de votos resolvió el Recurso de Apelación TE-RAP-08/2017, en donde el Tribunal ordeno al IETAM que dentro de un plazo de quince días convoque a las reuniones de trabajo a los representantes de los partidos políticos y en su oportunidad formule un nuevo acuerdo para la emisión de los Lineamientos y sus anexos



Por otra parte con mayoría de votos el pleno del TRIELTAM el recurso de apelación TE-RAP-07/2017, promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del Acuerdo del IETAM con el que se autoriza la celebración del Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el IETAM para la realización del Proceso Electoral 2017-2018.



El PAN argumento que desconocía el contenido de los anexos del mencionado Convenio y que por ello se restringió su derecho a fijar una postura respecto a los mismos.



Al respecto, los magistrados señalaron que a partir de la reforma electoral de 2014, el INE tiene una participación más activa en los procesos electorales locales y que por esta razón se hace necesario que existan los mecanismos necesarios de coordinación entre la autoridad electoral nacional y la propia del Estado, por lo que resulto procedente, con la votación de la mayoría, confirmar el acuerdo impugnado.



Sin embargo, ante la manifestación por parte del PAN, en la que hizo del conocimiento el haber solicitado por escrito al IETAM una copia simple de los anexos técnicos sin recibir respuesta alguna al respecto, y al haberse demostrado la omisión por parte de la responsable, se ordenó dar respuesta dentro de un plazo de tres días.







Bamp