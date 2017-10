Piden en el sur de Tamaulipas evitar enfrentar a ladrones

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Miercoles 04 de Octubre del 2017 a las 17:40

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El delegado de la Policía Estatal en la zona sur de Tamaulipas, Alejandro Beaven Magaña, exhortó a la población a evitar enfrentar a ladrones para evitar casos como el de Tampico, donde una mujer fue asesinada.



Puntualizó que ningún bien material vale más que una vida, por lo que pidió "aceptar la pérdida de los bienes".



"No es nada prudente debido a que la gente no tienen que arriesgarse en enfrentar a un ladrón, es mejor a veces aceptar la pérdida de los bienes materiales que arriesgarse", expuso.



Explicó “qué tal si el que asalta trae un arma de verdad, pues ustedes le van a disparar con el de balines y ellos con las de verdad".



"Ningún bien material vale tanto como una vida, tenemos el ejemplo de la colonia Tamaulipas, no sé qué tengan en esa casa pero seguro no valía la pena, lo que pasó por enfrentar un ladrón es mejor que el ladrón se vaya con lo que tiene", precisó.



"Muchas veces les arrebatan un celular y con algún desarmador o una cosa mínima o incluso golpes puede salir lastimado y no valen ni la pena", puntualizó Beaven Magaña.