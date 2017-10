Por el amor de una mujer

Por: Rosa Elena González El Día Martes 03 de Octubre del 2017 a las 22:31

“Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida” son estrofas de una canción, de JULIO IGLESIAS, y aunque hay hombres que son capaces de hacer todo por el amor de una mujer, lo que no saben en realidad es que las mujeres no esperan que les bajen la luna y las estrellas para ponerlas a sus pies.

La mayoría de las mujeres lo único que esperan es sentirse amadas, respetadas, comprendidas y apoyadas en cada uno de los momentos de sus vidas, y así pasa en muchos ámbitos de la vida ya sea en lo político, lo económico, o lo social, siempre el hombre (o la mujer) se la pasan intentando hacer lo imposible por obtener algo sin darse cuenta que está en sus manos.

Pero bueno, el tema es otro, le hablamos de que los tiempos han cambiado y al hombre se le ve más comprometido ante los problemas de las mujeres, sabe que las mujeres son parte de su vida misma y que siempre han tenido cerca a una, bien sea su abuela, madre, tía, hermana, amiga, compañera, hija.

También, y tratándose de problemas de salud los hombres hoy en día son más participativos desde políticos, artistas, deportistas, comunicadores, todos trabajando en campañas para concienciar a las mujeres sobre el cáncer de mama y solidarizarse con ellas.

Lo vemos en los partidos de fútbol americano en donde los rudos portan atuendos rosas en apoyo al cáncer de mama, en el soccer donde los hombres que viven de la patada salieron a la cancha con un moño rosa, igual en las instituciones de salud que participan en eventos para impulsar a sus mujeres y a la comunidad en general femenil a realizarse los estudios para detectar a tiempo esta enfermedad.

En Tamaulipas también se ponen la camiseta rosa, la Señora MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA arranco la campaña de promoción, prevención y atención del cáncer de mama y por amor a las mujeres contribuyendo a la loable labor que encabeza la Presidente del DIF Tamaulipas también participan organizaciones civiles e instituciones públicas y privadas.

“Para el Sistema DIF Tamaulipas, es prioridad formar parte de movimientos, campañas y grandes acciones que ayuden a fortalecer y cuidar la vida de las familias tamaulipecas, y para nosotros, las mujeres tamaulipecas, son la columna vertebral de las familias. Esta campaña es un ejemplo de esas grandes acciones en las que todos debemos participar, ya sea compartiendo el mensaje con más personas o atendiendo las indicaciones para prevenir esta dura enfermedad” dijo la Señora MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA Presidenta del DIF Estatal al dar inicio el programa de la lucha contra el cáncer de mama.

El cáncer es una enfermedad que no distingue situación económica o social, no hace diferencia entre hermosas o no tan agraciadas, tampoco en la religión, una enfermedad que ataca a todas por igual.

Contra el cáncer de mama y cervico-uterino es bueno que las instituciones hagan lo propio, que los hombres se solidaricen y cada vez más las mujeres toman conciencia de la gravedad de la enfermedad, para luego acudir a realizarse los estudios correspondientes y detectar o tratar este mortal mal

Con acciones como esta, donde participan muchos hombres, es cuando nos damos cuenta que en realidad ellos son capaces de amar a una mujer, que son capaces de hacer mucho por ellas, se comprueba que no es necesario bajar la luna y las estrellas para demostrar su amor, sino estar siempre junto y preocuparse por sus problemas, comprendiéndolas, amándolas, demostrando que son verdaderos hombres, sensibles, responsables que son capaces de hacer las cosas por amor a una mujer…

vida.diaria@hotmail.com,twitter@VidaDiaria1,www.vidadiaria.com.mx