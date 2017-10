Roban 130 mil pesos de una gasolinera en Tampico

Los hechos ocurrieron en la estación de servicio ubicada en la colonia Isleta Pérez, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Estatal Investigadora para iniciar con las averiguaciones

Por: HT Agencia El Día Martes 03 de Octubre del 2017 a las 14:17

(Foto Ilustrativa) Al menos cuatro sujetos encapuchados perpetraron un robo en una gasolinera en Tampico, de donde al parecer lograron sustraer 130 mil pesos de la caja fuerte del establecimiento, producto de las ventas de tres días

Autor: Ángel Arias

Tampico, Tamaulipas.- Al menos cuatro sujetos encapuchados perpetraron un robo en una gasolinera en Tampico, de donde al parecer lograron sustraer 130 mil pesos de la caja fuerte del establecimiento, producto de las ventas de tres días.



Los hechos ocurrieron a eso de las 4:00 horas de ayer lunes en la estación de servicio ubicada en la colonia Isleta Pérez, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Estatal Investigadora y se entrevistaron con quien se identificó como Pedro.



Este manifestó a los agentes que recibió una llamada aproximadamente a las 03:50 horas por parte del jefe de patio, donde le informaba que el velador del lugar le había avisado que se habían metido a robar a la gasolinera, sin haber visto bien a las personas.



Dijo que se dirigieron con el velador y les manifestó que él se encontraba en la caseta de vigilancia, cuando de repente se acercaron cuatro sujetos tapados de la cara y lo amarraron, dejándolo con la cabeza agachada para que no tuviera visibilidad.



Tres de los cuatro sujetos se fueron hacia las oficinas para entrar y sacar el dinero de la venta de los días viernes, sábado y domingo, mientras que el otro cuidada el velador, a quien los sujetos le dijeron que si veía algo lo matarían.



Una vez que los sujetos perpetraron el robo, el velador logró zafarse y se comunicó vía telefónica con el jefe de patio para contarle lo sucedido, además dijo que escuchar ruido de algún vehículo en donde pudieran trasladarse las personas que entraron a robar.



Cabe hacer mención que en el lugar hay cámaras de vigilancia de la misma gasolinera pero estas no están en funcionamiento, además no se observan cámaras de seguridad por parte de C-4.