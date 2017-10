Tamaulipas un Las Vegas

Por: Jorge Hiram Hdz El Día Martes 03 de Octubre del 2017 a las 08:09

… SE QUEDA EN LAS REDES

La violencia pega en cualquier lado. Lo mismo por la naturaleza de los elementos, que la humana.

Y desde hace un buen tiempo es Tamaulipas un Las Vegas, en cualquier municipio los ciudadanos se la andan jugando.

Desde hace varios años y como epicentro de la descomposición social el asesinato de RTC en 2010. Donde el sexenio que le tocaba ejercer fue dilapidado por Egidio. No era político, menos estadista, entre la experimentación y las decisiones arrebatadas.

Hoy está en el candelero si su sexenio será juzgado ante la Auditoría Superior del Estado, o ahí si opero bien y con visión de futuro.

De hecho, el discurso de campaña para que se diera la alternancia fue el de la inseguridad. Cierto, percepción en campaña de la seguridad era una, ya en la gobernanza de un año, la realidad es otra, partiendo que los titulares de la Procuraduría Estatal y Secretaría de Seguridad, ni siquiera son tamaulipecos.

Y como la rola de José Alfredo, la vida no vale nada, ni en Las Vegas, ni en Tamaulipas así el francotirador que desato la nueva oleada de violencia en Estados Unidos matando más de 50 personas, ya se ganó su lugar en la galería del horror.

Y al menos Tampico y Altamira por inundaciones reportaron pérdidas humanas y en Victoria también el pasado fin de semana por la violencia en un restaurante y una fiesta.

Lo que ocurre en las calles, se queda en las redes, en lo que las autoridades confirman, oficializan y dan fe de los hechos.

Tamaulipas un Las Vegas, en donde la apuesta cueruda es no ser parte de los daños colaterales. Donde la violencia difiere y coincide con víctimas mortales.

Va a ser interesante ante el Pleno Legislativo la comparecencia del Procurador Irving Barrios Mojica.

Porque Victoria al igual que Reynosa se ha convertido ya en foco rojo estatal, la diferencia en la frontera, ya implementaron un plan estatal focalizado, en la Capital sigue en el aire si lo aplicaran también.

Por supuesto no solo es decir que se implementa, para aterrizarlo también se requerirá de recursos.

Llama la atención una declaración de un miembro de la Canaco victorense, pues el riesgo es latente para quienes asisten, sea un ataque directo contra un establecimiento o un comensal.

Ello a pesar del reciente rondín operativo aplicado por la Secretaría de Seguridad Pública para una de las zonas de Victoria que sería vigilada para incentivar el comercio gastronómico. Área donde los motines en penales siguen siendo nota.

Y no se descarte que la inseguridad en 2018 en las urnas, se hará presente marcando nuevos derroteros políticos.

LA NOMENCLATURA

EL PRESIDENCIABLE OSORIO

Sin duda el Secretario de Gobernación es también presidenciable. Y aunque fue muy criticado cuando al calor de la inconformidad social fue agredido en la ciudad de México en una de las zonas de desastre.

Queda claro que la solidaridad de los mexicanos, es real. Pero con límite de tiempo. Y sí, en las redes se dramatiza, se ataca, con razón o sin ella.

Pero ahí no convergen al final del día las ayudas que se necesitan. Es cuando el gobierno federal, estatal y municipal y las instituciones públicas en su mayoría tienen que entrar al quite, no solo de la distribución de recolección de víveres y traslados.

También de evaluaciones reales, certeras y que den solución a miles de damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Son como las colectas del Teletón o la Cruz Roja, hay solidaridad… ¿Cuántas veces?

En Victoria el presidenciable Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo competencia con otro presidenciable panista Rafael Moreno Valle.

Pero sin duda el desastre del terremoto del 19 de septiembre, pego y durísimo a Televisa y la Marina, fue que nunca existió “Frida Sofía”. Se equivocaron, queda claro que la Marina no lucro con la tragedia, nadie lo duda. Y Televisa se desconoce cuántos puntos subió.

Lo peor es que Aurelio Nuño por esa tragedia estuvo personalmente en la escuela privada Enrique Rébsamen, torpemente quedo rebasado el titular de la SEP y exhibido primero por “Frida Sofía” pues nunca tuvo a la mano a pesar de que fue ahí a evaluar el rescate, la lista de alumnos inscritos, tal vez hubiera sido el primero en enterarse y dar a conocer que no existía “Frida Sofía”, evidentemente a la SEP toca la matrícula escolar de todas las escuelas públicas y privadas de México en cualquier nivel. A menos que sean “patito”.

Pero la caída del colegio Rébsamen se llevó también entre las patas a la favorita de la encuesta del Peje para ser la candidata de Morena a la Ciudad de México la delegada de Tlalpan Claudia Sheinbaum.

Pues denuncio a la dueña de la escuela y a otras autoridades pasadas de Tlalpan penalmente por la muerte de 19 niños y 7 adultos. Que bien, pero quedo exhibida que ese colegio en los casi dos años de delegada, no cumplía para estar operando. Y por lo que se ve y a pesar de ser una zona de riesgo no activo los operativos de revisión que le correspondían como autoridad. Claro que la van a golpear si es la candidata de MORENA.

De los otros presidenciables del PRI están el titular de Salud y el Secretario de Hacienda José Antonio Meade que le va a tocar el palomeo de los dineros del 2018.

Por lo pronto la baraja tricolor no trae nuevos nombres presidenciables. Habrá que esperar para ver, si vienen nuevos jugadores en el tablero futurista.

Y en el “Frente” ya perdió la partida Miguel Mancera como gobernante la reconstrucción de la Ciudad de México en los lugares dañados, le impediría solicitar licencia y postularse, no porque no pueda sino porque se ganaría el voto en contra de los chilangos. Por lo que las aspiraciones azules de Anaya, Moreno y Zavala de Calderón disputaría la candidatura.

