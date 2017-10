La dulce venganza de Rigo Rodríguez

Por: Gastón Espinosa Glz El Día Lunes 02 de Octubre del 2017 a las 22:32

Atento, inteligente, dinámico y trabajador.

En algún momento se le consideró como un prospecto del PRI a la presidencia municipal de El Mante.

Siempre modesto atajaba los rumores diciendo que en política el que respira, aspira. El priismo lo veía con agrado, con perfil para ser candidato tras largos años de ver siempre las mismas caras.

Como delegado de ITAVU sus bonos se acrecentaron a grado tal que mantuvo una estructura sólida la cual hasta el último momento se mantuvo firme al entonces candidato Rigoberto Rodríguez Rangel, lo que no ocurrió con otros cuadros de ese partido.

Julio César Peña Segura carga un costal de buena vibra.

La decisión que ha tomado sin duda la sopesó enormemente, con su familia primero y luego con algunos compañeros cercanos dentro del tricolor que le han deseado toda la suerte del mundo.

Y es que Julio será anunciado como un cuadro de lujo del Partido Encuentro Social que a nivel estado dirige el también mantense, Rigoberto Rodríguez Rangel, esto de acuerdo a un portal de noticias originario de Reynosa, Tamaulipas.

El asunto se perfila para que sea Julio el próximo candidato de ese partido a la presidencia municipal de El Mante lo que seguro va a generar buenas expectativas electorales al tratarse de un político con buena reputación, de esos que están en peligro de extinción.

Con ello, el PES y en particular, Rigoberto Rodríguez Rangel, siguen en la conformación de un gran equipo de trabajo que permita ofrecer candidatos de buen nombre, incólumes, con deseos de hacer bien las cosas.

La salida de Peña Segura va a calar fuerte en el ánimo de los priistas sobre todo aquí en El Mante, en donde no se ponen de acuerdo los grupos políticos para unificar criterios y mirar de cara al proceso electoral del 2018. Aquí en el PRI cada uno está llevando agua para su molino: Alejandro Guevara Cobos, es un caso patético, porque hasta ahora se está acordando que tiene amigos en los seccionales, pero no deja de lanzar veneno contra otros compañeros de partido.

La salida de Julio se quiera o no dejará un huevo difícil de llenar, porque de esos cuadros valiosos ya no hay muchos, no se les cuida, no se les apapacha, no fueron tomados con seriedad cuando brindaron toda su energía y capacidad para servir al Partido Revolucionario Institucional.

El anuncio de la llegada de Julio Peña al Partido Encuentro Social lo hará Rigo Rodríguez en su tradicional conferencia de los martes allá en la capital del estado, en donde podría darse también la incorporación de otros personajes importantes a nivel estado.

De ese tamaño es la decepción que persiste en el PRI estatal y no hay quien ponga orden. El PRI sigue siendo víctima de sus propios errores.

PD: Rigo sigue manejando de forma atinada sus piezas. Quienes en el pasado lo traicionaron como candidato del PRI a la presidencia municipal de El Mante están viendo cómo va en serio eso de que “al que obra mal, se le pudre el tamal”. Está desarticulando al tricolor con golpes bajos…y eso en política es permitido.

Y QUIEREN PRUEBAS

Con la tunda que se han llevado en los últimos días, el PRI anda destanteado.

Por más que salga a decir su dirigente estatal, Sergio Guajardo Maldonado, de que no se sienten aludidos por los dichos del Gobernador del estado, lo cierto es que la exhibida nadie se la quita y no hay quien meta las manos al fuego por ellos.

Por lo pronto, el PRI debe aguardar a que se den a conocer la lista de ex funcionarios estatales que están bajo la sospecha de haber incurrido en actos de corrupción y empezara así a desmarcarse de ellos.

Es claro que si el gobernador lo anunció es porque ya tiene las pruebas en mano.

El asunto de los más de dos mil “aviadores” no es poca cosa; las obras inconclusas en escuelas que detectó la Contraloría tampoco, por citar algunos ejemplos van a poner en el banquillo a una pléyade de priistas que en tiempos de Egidio disfrutaron de total impunidad.

El PRI no debe darse golpes de pecho ni empezar a chillar antes de que les peguen.

PD: “Si no se pagó a los trabajadores del PRI fue por un error en la transferencia bancaria”: Sergio Guajardo.

TAMAULIPAS Y GONZÁLEZ VAN POR LA RUTA CORRECTA

Memo Vergale no se anda con medias tintas.

El sentir ciudadano, dice, no se puede ocultarse, por eso considera que Tamaulipas trazó una ruta hacia la paz social y el bienestar de los ciudadanos.

Verlage tiene palabras de elogio para el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con quien hay una excelente relación porque ambos gobiernan de cara a la población, sin falsas poses.

"Hoy, tenemos la certeza de que se está haciendo un gran esfuerzo que está dando como resultado el bienestar y la prosperidad de nuestra gente, porque es precisamente lo que hace grande a Tamaulipas y a González, su gente.

El gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, marcó el inicio de la transformación de nuestro estado y el avance anhelado, hoy juntos lo estamos logrando", dijo el alcalde de González, tras ser cuestionado sobre la labor que viene realizando Cabeza de Vaca a un año de gobierno.

LEAL CONVIVE CON LA TEMPORALERA

El alcalde, Juan Francisco Leal Guerra, asistió al aniversario 55 de la fundación del Nuevo Centro de Población “Tantoyuquita”, en donde convivió junto a los habitantes por largas horas y dejó el compromiso de seguir respaldando a las comunidades de la zona temporalera.

Ya en la cabecera municipal y junto a su esposa, Juanita Lara de Leal, el alcalde sigue decidido a seguir apoyando la concientización en favor de la mujer y el peligro que tienen con el cáncer de mama.

El presidente municipal y su esposa, así como a la fundación Mi Griz que dirige Selene Porras Grimaldo, llevaron al cabo el encendido rosa de la fachada de la presidencia municipal mantense. Con acciones así, se crea conciencia y se difunde el mensaje de lo importante que es la prevención y detección oportuna de este cáncer.