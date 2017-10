Rechaza dirigente del PRI Tamaulipas acusaciones de corrupción

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional Sergio Guajardo Maldonado, descartó que sea un títere o que lo estén manejando como dirigente, pues las acusaciones lanzadas son "tiros al aire" sin fundamento

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Lunes 02 de Octubre del 2017 a las 21:30

Autor: Baldemar Mijangos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, Sergio Guajardo Maldonado, descartó que sea un títere o que lo estén manejando como dirigente.



Aseguró que buscará siempre sacar adelante las posturas y posiciones de su partido, pero en asuntos congruentes, legales y que beneficien a los tamaulipecos, a las acusaciones sin fundamento no debe darles respuesta.



Las acusaciones que se lanzan en lo general o al aire son simplemente eso, "tiros al aire que no tienen fundamento, y por lo cual no debemos dar una respuesta", a menos que sean acusaciones legales y que se abra una investigación.



Guajardo Maldonado aseguró que los priistas no son corruptos y los casos particulares deben ser denunciados, esto en torno al mensaje emitido en el pasado Primer Informe de Gobierno, en donde se habló de irregularidades como miles de aviadores y otros señalamientos.



Sin embargo advirtió que el mensaje, fue el mismo de la toma de posesión del nuevo gobierno, las mismas acusaciones de hace un año, pero sin ninguna prueba que permita una denuncia formal.



Puntualizó que se trata de comentarios que el ahora gobierno panista lanza en el marco del proceso electoral que vive el Estado.