Sin autorizarse recursos estatales para empleo temporal en Tamaulipas

No se dio por falta de presupuesto, pero si lo estamos solicitando para ver si se autoriza, dijo el subsecretario de Promoción y Participación Ciudadana Enrique Salinas Garza

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Lunes 02 de Octubre del 2017 a las 22:00

Autor: Isabel Rendón

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Promoción y Participación Social Enrique Salinas Garza, reconoció que para este año no se autorizaron recursos estatales para el programa de Empleo Temporal en la Secretaría de Bienestar Social (Sebien) de Tamaulipas.



Explicó que el objetivo del programa es crear 10 mil empleos temporales al año en todos los municipios de Tamaulipas, "el empleo temporal no se dio por falta de presupuesto, pero si lo estamos solicitando para ver si se autoriza”.



Comentó que continuará con las gestiones que se requieren para obtener los 50 millones de pesos con los que se crearían 10 mil empleos temporales en un año.



"Son trabajos enfocados a los municipios y nos ponemos de acuerdo con los presidentes municipales, son diversos trabajos como embellecimiento de los parques, limpieza, pintura algunas otras actividades en beneficio de los municipios", expuso.



Agregó que el objetivo del programa es tener cobertura total en todo Tamaulipas, en los 43 municipios del Estado y también contar con personal capacitado para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse.



"No está autorizado, todavía no sabría decirte los sueldos, pero hablamos de más de 50 millones de pesos para estos 10 mil empleos temporales", concluyó Salinas Garza.



