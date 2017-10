Pierden clases mil alumnos de Altamira por inundaciones

Porque las escuelas Gómez Segura, Matías Canales y Estefanía Castañeda, ubicadas en Villas de Altamira y Las Flores están inundadas, dijo el titular del Crede Arturo Esparza

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Lunes 02 de Octubre del 2017 a las 13:38

Altamira, Tamaulipas.- Al menos tres escuelas de Altamira se encuentran completamente inundadas, dejando a mil estudiantes sin clases y cuantiosas pérdidas en equipo y material.



Arturo Esparza, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede), señaló que se trata de las escuelas Gómez Segura, Matías Canales y Estefanía Castañeda, ubicadas en Villas de Altamira y Las Flores.



"Están inundadas totalmente, no podemos pasar esta grave la situación, se va a tratar de ver el motivo por el cual no baja el agua, tratar de que el agua baje porque se pronostica que siga lloviendo", expuso.



Añadió, “nosotros hemos hecho los reportes puntualmente, toda esta información se va a Ciudad Victoria y ellos van a determinar si hay reubicación o si se va a trabajar para que no se inunden, es una situación muy triste".



"No hay clases, el promedio de alumnos es de unos mil, además se afecta la infraestructura", finalizó Arturo Esparza.